VS-Villingen Besonderes Café in Rietstraße geplant

Patrick Weigert und Hubertus Hofmann wollen Blumengeschäft und Café stilvoll verbinden. Im Sommer soll eröffnet werden.

Mit Blumen hat Konditormeister Hubertus Hofmann eigentlich nichts am Hut. "Außer vielleicht Marzipanrosen", sagt er, während er inmitten der Blumenauslage im Geschäft von Patrick Weigert in der Färberstraße steht. Künftig wird er um das Grün auch vor seiner Backauslage nicht mehr herumkommen: Dann nämlich, wenn er im Sommer mit Patrick Weigert Villingens erstes Blumen-Café eröffnen wird. "Es ist etwas Besonderes, etwas das bislang noch in Villingen fehlt", sagt Weigert. Das nächste Blumen-Café gibt es in Freiburg.

Bäcker und Florist, beide kennen sich schon lange. Vor drei Jahren war die Idee gereift, etwas gemeinsames machen zu wollen. Ihre Vision: kombinieren, was das Leben schön macht. Mit dem Laden der ehemaligen Bäckerei Bumüller in der Rietstraße haben sie vor einigen Monaten das perfekte Objekt gefunden. 110 Quadratmeter, insgesamt 80 Plätze (30 davon Innen) sollen bis spätestens Juli gefüllt werden mit "viel Atmosphäre". Die endgültige Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Mit der Grundsanierung können sie bereits beginnen. Die Decke muss abgehängt, Leichtbauwände eingezogen und Sanitäranlagen eingerichtet werden. Bei einem Schreiner haben sie bereits die Möbel in Auftrag gegeben. Weiß soll es werden, Schlosscharakter soll es haben – mit Kronleuchtern und Stuck an der Decke.

Rechts wird die Bäckerei stehen – Holzofenbrot, Kuchen, kleine Törtchen – modern und qualitativ hochwertig soll das Angebot sein. Und etwas speziell. Aus einer holländischen Lakritz-Manufaktur werden sie Lakritz mit besonderen Geschmacksnuancen beziehen: mit Schokolade oder Passionsfrucht beispielsweise. Die Blumentheke soll auf der linken Seite stehen – nachts vom Rest des Geschäfts durch eine Glastür abgetrennt.

Seinen Blumenladen wird Weigert aufgeben, seine Mitarbeiter in den neuen Laden mitnehmen. Hofmann wird weiterhin seine Bäckerei in Hüfingen führen, und nicht jeden Tag in Villingen sein. Weigert wird darum das Geschäft vor Ort leiten. Was er sich wünscht? "Dass sich die Gäste geborgen und aufgehoben fühlen. Wie daheim."