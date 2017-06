Villingen-Schwenningen Besondere Ausstellung zum Stadtjubiläum: Die vielen Gesichter der Doppelstadt

In der Ausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen", die am Freitag im Franziskaner eröffnet wird, ist nicht nur eine Abschrift der Schenkungsurkunde von Ludwig dem Frommen aus dem 9. Jahrhundert zu sehen. Es ist vielmehr eine Ausstellung, die versucht, alles was die Bürger bisher über ihre Stadt zu wissen scheinen auf den Kopf zu stellen.

Anita Auer hat das Messer noch in der Hand, als sie sich am Donnerstagvormittag im Foyer des Franziskanermuseums an den Tisch zu Peter Graßmann und Chrstian Geiser setzt. Noch läuft der Aufbau, im Garten, da kommt Auer gerade her, werden noch die Erklärtexte zurechtgeschnitten für die Jubiläumsausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen?". Ab Samstag wird sie zu sehen sein.

Vor einem halben Jahr, im Dezember vergangenen Jahres, haben sie sich Anita Auer, Peter Graßmann und der wissenschaftliche Beirat, bestehend aus sieben ehrenamtlichen, geschichtskundigen Bürgern, das erste Mal zusammengesetzt. Es folgte ein Treffen pro Woche. Immer eine Stunde. Immer kreativ und frei denkend. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die mehr ist als eine Aneinanderreihung von Geschichte. Es ist ein bisschen damals, ein bisschen heute und ein bisschen morgen. Hintersinnig, mit Humor und mit Herz.

Im Refektorium des Museums steht Wolfgang Fobe und stapelt Kartons. Im Ausstellungsraum stehen sie schon. 250 werden es am Ende sein. Aufgebaut in einer Art Labyrinth bilden sie den Rahmen für den Gang durch die Geschichte. Und der Weg wird ungewöhnlich sein. Klischees wie der Heldensaga um Romäus oder der angeblich so großen Wehrhaftigkeit der Villinger werden Erzählungen gegenübergestellt, in denen Romäus ein krimineller Störenfried und die Wehrhaftigkeit nicht mehr als Glück gewesen ist. "Alternative Sichtweisen, alternative Fakten sind keine Erfindung unserer Zeit", sagt Graßmann. "Das gab es schon immer.

" Im Innren des Labyrinths: Anekdoten aus den Jahrhunderten, bevor die Städte eins wurden. "Am Anfang überwiegen die Konflikte, dann gibt es immer mehr positive und freundschaftliche Begegnungen", sagt Graßmann. Im Refektorium gibt es eine Dialektstation, eine Hörstation, ein Städte-Memorie und ein Städterätsel.

Auf der kleinen Vitrine, in der die Abschrift der Urkunde zu sehen sein soll, liegt noch ein blaues Putztuch und drei Packungen mit Silikon zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Die Urkunde wird erst am Freitagvormittag eintreffen. Der St. Gallener Stiftsarchivar, Peter Erhart wird sie mitbringen, wenn er zur Eröffnungsfeier anreist. Lange vor der Urkunde war bereits der Katalog mit den Regeln zur Aufbewahrung angekommen. Gefaltet, nicht gerollt, wird die Urkunde ankommen, das brüchige Pergament erlaubt es nicht, sie ganz aufzufalten. Die Vitrine muss staubdicht sein, alarmgesichert, klimatisiert und komplett schwarz umhüllt, im Inneren dürfen 25 Lux nicht überschritten werden. Die Messgeräte stehen schon im Schrank bereit.

Der kleine Raum, in dem die Urkunde einmal stehen wird, ist das Herz der Ausstellung. Sie nennen es das Allerheiligste. Alles ist schwarz. "Ein Zeichen der Dunkelheit der Zeit", sagt Auer. Einer Zeit, aus der zwar viele Dokumente, aber nur wenige Dinge überliefert sind. Darum sind die Relikte aus der Karolinger Zeit, die sie aus allen Ecken Baden-Württembergs zusammengetragen haben auch ihr größter Stolz. "Ich hoffe, sagt sie, dass die Besucher zu schätzen wissen, was sie da zu sehen bekommen."

Es ist kurz vor zwölf und Ulrike Buczma sagt, im Schatten eines Baumes im Franziskanergarten stehend: "Ich spüre meine Finger nicht mehr." Seit gut vier Stunden schneidet sie mit Teppichmesser und Lineal die Leichtschaumplatten zurecht, auf die zuvor die Bilder und Erklärtexte für die Ausstellung geklebt wurden. Vor zwei Wochen haben sie mit dem Aufbau begonnen. Einen Tag vor der Eröffnung wird noch jede helfende Hand gebraucht. "Es gibt eine Nachtschicht", sagt Auer und zuckt die Schultern: "Das ist nicht ungewöhnlich."

Wenn man Auer fragt, was die Besucher aus der Ausstellung mitnehmen sollen, dann sagt sie: "Sie sollen Spaß gehabt haben. Wir jonglieren viel mit Sichtweisen, es wird nicht alles so ernst genommen." Peter Graßmann möchte mehr. "Wir wollen weg von so ist Villingen, so ist Schwenningen. Es geht mehr darum, zu hinterfragen, warum ist das so und könnte man das nicht auch ganz anders sehen."

Rund um die Ausstellung

Die Ausstellung Wie tickt Villingen-Schwenningen? wird am heutigen Freitag, 23. Juni, um 17 Uhr im Franziskanermuseum eröffnet. Zu sehen ist die größte Ausstellung zum Stadtjubiläum dann bis zum 24. August. Immer sonntags um 15 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die Ausstellung statt. In einem Begleitprogramm zur Ausstellung werden unter anderem Erzählcafés stattfinden, Vorträge und Stadtführungen beispielsweise unter dem Motto: Villingen und seine Royals – Auf den Spuren der Habsburger. Weitere Infos gibt es unter www.franziskanermuseum.de. Die Öffnungszeiten des Museums sind dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Vier besondere Dinge in der Ausstellung