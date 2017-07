Villingen-Schwenningen Besitz von Kinderpornografie geahndet

Das Amtsgericht verhängt sechs Monate auf Bewährung und 3000 Euro Geldbuße gegen einen Mann aus Villingen-Schwenningen. Bei ihm wurden Bilder und Videodateien sichergestellt.

Villingen-Schwenningen (us) Wegen des Besitzes kinderpornografischer Dateien musste sich ein Mann aus Villingen-Schwenningen nun vor dem Amtsgericht Villingen verantworten. Der Mittvierziger, der ohne Verteidiger erschienen war, beantragte eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diesem Antrag gab der Vorsitzende Richter Christian Bäumler jedoch nicht statt.

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Angeklagte eine Kamera privat veräußert. Darin war eine SD-Karte, auf der der neue Eigentümer Dateien mit kinderpornografischem Inhalt fand. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten fand sich ein Laptop mit insgesamt 95 Bildern und sechs Videodateien. Darauf Mädchen zwischen acht bis zwölf Jahren, die ihre Geschlechtsteile entblößten sowie Geschlechtsverkehr mit Männern haben.

Auf Nachfrage des Richters gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er unverheiratet und kinderlos sei, das Fachabitur habe und sich nach einer Ausbildung selbstständig gemacht habe. Und dass er alles zutiefst bereue. "Ich bedauere meine Tat und sehe ein, dass ich eine therapeutische Behandlung benötige", zeigte sich der Angeklagte einsichtig.

Das Zentrum für Psychiatrie auf der Reichenau sei ein Anlaufpunkt für solche Fälle, verdeutlichte Richter Bäumler: "Aber es ist ein schwieriges Unterfangen, so etwas zu heilen", gab er zu bedenken. Die Bilder aus Beweisgründen anzusehen ersparten sich sowohl der Richter als auch der Staatsanwalt.

Das vollumfängliches Geständnis und die deutlichen Reuebekundungen gaben dem Staatsanwalt die Möglichkeit, ein einigermaßen mildes Strafmaß zu fordern. Das ersparte dem Angeklagten jedoch nicht eine Standpauke. "Als Konsument solcher Dateien muss man sich klar sein, dass man den sexuellen Missbrauch von Kindern damit ermöglicht. Deshalb ist schon der Besitz dieser Dateien an sich strafbar", machte er klar. Allerdings, so führte er aus, könne dem Angeklagten nicht vorgeworfen werden, diese Dateien auf den Markt gebracht zu haben. Vielmehr habe er seine Kamera verkauft und vorher die Dateien auf der SD-Karte gelöscht in der Annahme, sie seien damit nicht mehr existent. "Da haben Sie falsch gedacht", verdeutlichtete der Staatsanwalt. Weil der Angeklagte aber keine Vorstrafen und eine gute Sozialprognose habe, plädierte er für eine Bewährungsstrafe. Das Schlusswort hatte der Angeklagte.

"Es ist passiert, ich streite nichts ab, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist schlimm und ich schäme mich unendlich. Zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung hatte ich die Dateien auch nicht mehr, da ich sie vom Laptop gelöscht hatte. So dachte ich zumindest", erklärte er. Richter Bäumler setzte das Strafmaß fest auf sechs Monate mit dreijähriger Bewährung und auf die Zahlung von 3000 Euro an die soziale Rechtspflege.

"Wenn ich an solche Bilder und an die letzten Geschichten aus dem Darknet denke, dann wird mir ganz anders. Das ist auch in einer liberalen Gesellschaft ein absoluter Tabubruch", brachte es der Richter auf den Punkt. Doch befürchtet er, so führte er aus, in Zukunft mehr solcher Fälle zur Verhandlung zu bekommen.