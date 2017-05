Villingen-Schwenningen Berufungsprozess um "Fitnessstudio-Krieg": Göppinger auch in zweiter Instanz verurteilt

Landgericht Konstanz verhängt sieben Monate auf Bewährung gegen den Angeklagten Göppinger. Er scheitert im Berufungsprozess, einen Freispruch zu erwirken

Die Vorgänge um die mehrwöchige Zwangsbesetzung des Sportparks Galimar Anfang 2012 durch den damaligen Betreiber Hans Günter und anschließend durch dessen Nachfolger Horst-Eckart-Göppinger sind strafbar. Das verdeutlichte gestern das Landgericht Konstanz in der zweiten Instanz. Der Angeklagte Göppinger, der gegen seine Veurteilung durch das Schöffengericht Villingen in Berufung gegangen war, wurde wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung und Beihilfe zur Gläubigerbegünstigung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung, sowie einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt.

Damit hatte das Landgericht Konstanz zwar das ursprüngliche Strafmaß des Amtsgerichts Villingen abgemildert, dass elf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung verhängt hatte. Doch von einem Freispruch, den Göppinger und seine Anwälte gefordert hatten, war Urteil des dreiköpfigen Richterkollegiums weit entfernt. Entsprechend konsterniert war der Angeklagte nach dem Urteil. Zumal die Verurteilung, so sie rechtskräftig wird, auch bedeutet, dass er fünf Jahre lang nicht als GmbH-Geschäftsführer amtieren darf.

Im Raum stand der Vorwurf, Göppinger habe im Juni 2016 das Sportstudio im Ifängle nur gekauft, um dessen drohende Zwangsräumung zu unterlaufen. Diese Zwangsräumung hatte der Eigentümer der Halle, der inzwischen verstorbene Werner Harder aus Konstanz gegen Hans Günter beantragt, weil dieser wiederholt Mietzahlungen schuldig geblieben war. Günter sollte daher zum 15. Mai 2012 aus der Halle ausziehen. Nur: Das neue Domizil des Studios im Brigach Business Center von Horst Göppinger war noch nicht fertig gebaut. Also blieb Günter gegen den Willen des Eigentümers am bisherigen Standort, verkaufte zunächst die Fitnessgeräte an Göppinger, um einer drohenden Zwangspfändung der Geräte durch den Vermieter zuvorzukommen. Und schließlich übertrug er am 20. Juni 2012 in einer Blitzaktion das gesamte Studio an Göppinger. Damit konnte der beauftragte Gerichtsvollzieher die Studio-Räume am 22. Juni 2012 nicht zwangsräumen und an den Eigentümer Werner Harder, der bereits einen Nachmieter hatte, zurückgeben.

Göppingers Verteidiger wiesen gestern den Vorwurf der vereitelten Zwangsräumung zurück. Der Gerichtsvollzieher hätte das Gebäude am 22. Juni 2012 gar nicht räumen können, da noch weitere Mieter in dem Gebäude untergebracht waren, die über die Räumung nicht informiert waren. Die Zwangsräumung sei daher formell nicht zulässig gewesen. Eine nur "versuchte Beihilfe" zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung sei aber nicht strafbar. Auch der Vorwurf, Göppinger habe Beihilfe geleistet, um Vermögen von Günter beiseite zu schaffen, als dieser schon zahlungsunfähig gewesen sei, wiesen die Verteidiger zurück.

Das Vermögen waren vier Lebensversicherungen über 95 000 Euro, die Günter an Göppinger übertragen hatte, um aus dem bereits im November 2011 abgeschlossenen, auf zehn Jahre fixierten Mietvertrag, im Brigach-Business-Center aussteigen zu können. Weder, so argumentierten die Verteidiger, habe Günter den Vorsatz gehabt, Vermögen beiseite zu schaffen, noch habe Göppinger gewusst, dass Günter im Frühjahr 2012 zahlungsunfähig gewesen sei. "Herr Günter hat Herrn Göppinger über seine wirtschaftliche Lage getäuscht", erklärte ein Verteidiger. Er forderte Freispruch für seinen Mandanten.

Das sei die Staatsanwältin ganz anders. Der gesamte Ablauf der Studio-Übertragung sei darauf ausgerichtet gewesen, die Zwangsräumung des Studios im Frühjahr 2012 zu verhindern. Die Initiative zu den Taten sei vom Angeklagten ausgegangen. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Der Angeklagte selbst wies den Vorwurf zurück, er habe die Studioübernahme systematisch geplant. "Ich habe einen ganz anderen Lebensplan gehabt, als ein Fitness-Studio zu betreiben", betonte er. Über diese Übernahme sei er "unglücklich bis heute", sagte er und bat um Freispruch.

Die Vorsitzende Richterin Regina Weihnacht zeigte sich indes überzeugt, dass das Fitness-Studio im Juni 2012 nur zu einem Zweck von Günter an Göppinger verkauft wurde: Um die Zwangsräumung zu hintertreiben und Zeit zu gewinnen, bis das neue Studio im Brigach Business Center fertig war. Denn andernfalls hätte das Galimar keine eigenen Räume mehr gehabt, der neue Studio-Betreiber wäre eingezogen, viele Mitglieder wahrscheinlich zu diesem gewechselt und Göppingers Studio-Pläne im Brigach Business Center gescheitert. Weiterhin stellte die Richterin klar, dass es nicht um eine Schadenshöhe gehe. "Allein die Vorenthaltung des Besitzes ist ein Schaden!" Die Einschätzung, dass die Zwangsräumung formell fehlerhaft gewesen sei, teilte die Richterin nicht. Die Räumung der anderen Mieter sei nie vorgesehen gewesen.

Was die Abtretungen der Lebensversicherungen von Günter an Göppinger am 20. Juni 2012 angeht, zeigte sich das Gericht überzeugt, dass Günter zu diesem Zeitpunkt längst insolvent war und Göppinger dies bekannt gewesen sei. "Wir meinen, dass der Kaufvertrag vom 20. Juni 2012 allein den Zweck hatte, alle Vermögensgegenstände, die Günter noch hatte, an Göppingers Firma Sago zu übertragen", sagte die Richterin. Ein betrügerischer Bankrott-Tatbestand sei nicht nachweisbar, daher erfolge eine Verurteilung nur wegen Gläubigerbegünstigung. Der Angeklagte sei die treibende Kraft der Vermögensverschiebungen gewesen. "Der Angeklagte hat profitiert, während Günter alles verloren hat." Ob der jahrelange Rechtsstreit damit ein Ende hat, ist offen. Gegen das Urteil kann der Angeklagte binnen einer Woche in Revision gehen.