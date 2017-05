Villingen-Schwenningen Bereits 5000 Karten für 90er-Jahre Mega-Live-Konzert in der Helios-Arena verkauft

Hallenmanager Klaus Hässler rechnet für das Konzert mit einem ausverkauften Haus und 6500 Besuchern

Klaus Hässler, der Manager der Helios-Arena in Schwenningen strahlt. Das dritte Unterhaltungs-Event, dass er binnen weniger Tage in der Arena veranstaltet, wird ein Renner. Die "Mega 90er Live Party", die am Samstag in der Arena über die Bühne geht, wird das Publikum in Scharen locken. "Die Nachfrage ist riesig, Schon über 5000 Karten sind weg", berichtet Hässler.

Er geht davon aus, dass bei dem geplanten Stehkonzert mit den Bands und Hits der 90er-Jahre die Maximalkapazität der Halle mit 6500 Besuchern ausgeschöpft wird. Hässler rechnet aber damit, dass noch einige Restkarten am Samstag an der Abendkasse erhältlich sein werden. Die Megaparty mit der Musik 90er-Jahre findet nur in sechs Städten der Bundesrepublik statt, darunter Berlin, Hamburg, Bochum und Freiburg. Die Auftaktveranstaltung ist in Villingen-Schwenningen. "Wir spielen damit im Konzert der Großen mit", freut sich Hässler über diese Verpflichtung. "Ich gehe davon aus, dass dies eine tolle Sache, ähnlich wie mit der Gruppe Pur im letzten Jahr". Auch da kamen rund 6500 Besucher in die Helios-Arena.

Musikalisch wurden die 90er-Jahre im Pop-Bereich besonders geprägt durch die unzähligen Boybands und durch die Musikrichtung Eurodance. Darauf dürfen sich nun die Fans in der Region freuen. Mit einer groß angelegten Tournee zieht "Die Mega 90er Live-Show" nunmehr im dritten Jahr in Folge durch die größten Hallen Deutschlands und befördert die Besucher zurück in die 90er-Jahre zurück. Mit dabei sind neben der Gruppe Snap ("Rhythm Is A Dancer") auch Layzee aka Mr. President ("Coco Jambo"), Rednex ("Cotton Eye Joe") und E-Rotic ("Max Don't Have Sex With Your Ex"), ebenso auch Culture Beat ("Mr. Vain") und DJ Mark Oh.

Die Live-Schau, so verspricht der Veranstalter, eine Konzert- und Veranstaltungsagentur aus Freiburg, bringt die Lieblingshits von damals zusammen mit den besten Acts der 1990er Jahre live auf die Bühnen Deutschlands "und versetzt die Zuschauer in diese Mega-Zeit zurück. Ein Muss für alle 90er Kids!"