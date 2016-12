Villingen-Schwenningen Belegschaft feiert 50 Jahre Elektro-Geiger

Jürgen Moser führt den Handwerksbetrieb Elektro-Geiger seit zehn Jahren. Ständige Weiterbildung und präzises Arbeiten sind für ihn Erfolgsgaranten. Er selbst ging aus der Schule des Firmengründers hervor.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Elektromeister Hermann Geiger blickt auf das 50-jährige Bestehen seines Betriebs zurück. Er hat sein Handwerk von der Picke auf gelernt, viele Erfahrungen in der Praxis gesammelt und seit 1966 kontinuierlich darauf aufgebaut, um den Namen Elektro-Geiger bekannt zu machen.

Er war lange Jahre stellvertretender Innungsmeister und hat sich immer für eine fachlich hochwertige und nachhaltige Ausbildung von Lehrlingen für das Elektrohandwerk eingesetzt. Nicht ohne Stolz blickt Hermann Geiger zurück auf die Zeit, in der er selbst ausgebildet hat und in der bei den meisten seiner Lehrlinge am Schluss ein Sehr gut im Zeugnis stand.

Nicht wenige Innungsbeste wurden in seinem Betrieb mit den Grundlehren und dem Wissen um die Feinheiten des Elektrohandwerks ausgestattet, erinnert sich der Ruheständler. Den Betrieb hat er vor zehn Jahren an einen seiner Azubis übergeben. Der heutige Inhaber, Elektromeister Jürgen Moser, gehört seit dem 21. September 2000 auch den Innungsbesten. Er führt den Betrieb weiter. Seit einigen Jahren ist auch Ehefrau Christina fester Teil des Arbeitsalltags.

Auf der Kundenliste von Elektro-Geiger stehen vor allem Kunden aus der Industrie. Hier ist der Nachfolger Jürgen Moser in die Fußstapfen des Firmengründers getreten. Verlässlichkeit sei in diesem Betätigungsfeld eine der wichtigsten Eigenschaften, sagt Jürgen Moser. Zusammen mit ständiger Fortbildung, die die Mitarbeiter stets auf dem neusten Stand der Technik halte, seien dies die besten Voraussetzungen, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Von jeher gehört der Industrieservice zu den tragenden Säulen des Betriebs. Außerdem kümmert sich das Team gerne um Gebäudesanierungen, die Planung und Errichtung von Beleuchtungsanlagen innen wie außen. Und was heute durchaus nicht mehr üblich ist: Das Utnernehmen bietet einen Reparatur-Service und unterhält einen Notdienst.