Villingen-Schwenningen Beim Schlussappell viele Orden für stolze Katzen

Prächtige Stimmung auf dem Villinger Marktplatz. Generalfeldmarschall ehrt verdiente Mitglieder des Fastnachtsvereins

Prächtige Stimmung herrschte auf dem Marktplatz, als Generalfeldmarschall Dominik Schaaf verdiente Katzenmusiker mit Orden ehrte. Zwei waren dabei, die man getrost als Urgesteine der Villinger Katzenmusik bezeichnen darf: Fritz Eisenmann, seit 40 Jahren Tambour, und Heinz Klingele, seit 30 Jahren im Vorstand und Ehrengeneral des Fasnetvereins. Klingeles ehrenamtliches Engagement war bei der Generalversammlung etwas untergegangen, weswegen er nun bei Kaiserwetter die Auszeichnung erhielt. Schaaf wollte bereits seine Katzen und die Musiker mit einem "Na(rri)..." begrüßen, bevor er noch die Kurve zum "Miau", dem Fasnetruf der Katzenmusik bekam. Er habe zu viel Spässle mit den Zünftlern gemacht, erklärte er lachend den närrischen Fehltritt.

Außerdem ehrten die Katzen viele weitere ihrer Mitglieder. Bereits am Sonntag erhielten in der neuen Tonhalle Larissa Kirberg, Angela Kornhaas und Valerie Strohmaier den Bühnenorden (zehn Jahre dabei). Ausgezeichnet mit dem Kindorden ebenfalls für zehn Jahre wurden in der Altentagesstätte am Mentig Jonas Auch und Carina Pinkas. Beim Schlussappell auf dem Marktplatz erhielten für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft Robin Andris, Tanja Caspers, Janine Günter, Angela Kornhaas, Ralph Menzel, Ramona Quandt, Raphael Quandt, Thomas Riegger, Monika Schärff, Sabine Schulz, Mario Singer und Christel Wolff. Für 15 Jahre: Anita Beha, Gerhard Beha, Melanie Heine-Scheibner, Adam Imhof, Andrea Irion, Stefan Kleyling, Gerald Kornhaas, Hans Peter Richter, Sigrid Wenzel. Für 20 Jahre: Armin Borgmann, Stephan Caspers, Alexander Gambin, Renate Grießhaber, Jürgen Moser und Rosemarie Nehm. Für 30 Jahre: Sabine Forster, Ulrike Kallasch, Ralf Marull-Kessler und Emil Pfriende. Für 40 Jahre: Hubert Bucher, Volker Heizmann, Herbert Hildebrand und Josef Huber. Für zehn Jahre aktive Gruppenführer: Sabine Forster.