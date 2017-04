Villingen-Schwenningen Beim Olli weint Villingen dicke Lachtränen

Lachen, was das Zeug hält: Bei der Show von Oliver Gimber in der vollbesetzten Neuen Tonhalle hat das Publikum jede Menge Spaß.

VS-Villingen – Er ist ein Beispiel dafür, dass Erfolg nicht immer planbar ist und man nicht zwangsweise von Castingshows entdeckt werden muss, um bekannt zu werden. Mit seiner Rubrik Witz vom Olli bringt Oliver Gimber seine Fans in den sozialen Medien zum Lachen. Da sitzt er in seinem Auto und filmt sich selbst beim Witze erzählen. Und schüttelt sich dabei meist schon vor der Pointe vor Lachen. Seit einem Jahr ist Olli mit seinen Witzen auf Hallentournee. Am Samstag brachte er die Menschen in der vollbesetzten Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen zum Lachen. Und die Lachsalven peitschten nur so durch den Saal.

Olli erzählt Witze für Anfänger und für Fortgeschrittene. Manche sind aus der Hüfte geschossen, manche haben eine lange Einleitung. Bei manchen zündet die Pointe erst verzögert. Andere wiederum sind ultraflach und einige sogar deftig. Aber meist sind die Witze saulustig. So witzelt und kalauert sich Olli durch den Abend. Der Titel seiner Show "Planlos durch die Nacht" ist dabei Programm. Olli scheint kein vorgefertigtes Konzept zu haben. Vielmehr erzählt er, was ihm grade so einfällt.

Lustige Begebenheiten aus seinem Leben. Und natürlich Witze. Das kann er. Arztwitze, Jägerwitze, Beamtenwitze, Tierwitze – es gibt keine Rubrik, in der Olli nicht sofort ein paar Kracher auf Lager hat. Und das Publikum? Es klopft sich auf die Schenkel vor Lachen und wischt sich die Lachtränen aus dem Gesicht. Nur Politikerwitze macht der Olli keine. Fast keine: "Was macht Angela Merkel mit ihren alten Kleidern? Sie zieht sie an."

Dass der Olli großen Spaß an dem hat, was er macht, merkt man ihm an. Da ist nichts gekünstelt. "Ich bin echt so", beteuert Olli, der im richtigen Leben einen soliden Handwerksberuf nachgeht. Über den Erfolg, den er seit rund fünf Jahren mit seinem eigenen Youtube-Kanal hat, wo seine Witze millionenfach angeklickt werden, wundert er sich heute noch. Erfrischend ist auch, dass der Olli noch kein verbrauchtes Comedygesicht ist. In der Pause gesellt er sich mitten unter die Besucher, lässt sich Witze erzählen und genießt sichtlich das Bad in der Menge.

Nach mehr als drei Stunden und gefühlten hunderten Witzen machte Olli Schluss. Nicht ohne seine fünf Lieblingswitze zu erzählen. Bei denen sich der Olli schon wieder vor der Pointe selbst die Lachtränen aus dem Gesicht wischen muss.

Und wenn in den nächsten Tagen am Arbeitsplatz oder am Stammtisch so mancher neue Witz die Runde macht, dann war es wahrscheinlich ein Witz vom Olli.

Das ist Olli

Olli heißt eigentlich Oliver Gimber, ist 54 Jahre alt und kommt aus Pforzheim. Dort ist der selbstständige Maler- und Lackierermeister Inhaber mehrerer Handwerksbetriebe. Bekannt wurde er, als er vor einigen Jahren damit begann, seine Witze, die er mit dem Smartphone aufnahm, um sie einem Kumpel in Neuseeland zu schicken, ins Internet stellte. (spr)