Villingen-Schwenningen Beim Glonki-Nachwuchs gibt erstmals ein Mädchen den Ton an

Neunjährige Lena Lorenzen ist Tambour bei den jungen Blechtrommlern in Villingen

Mit ihrer Trillerpfeife und dem Stab fest in der Hand marschiert sie voraus. Als Tambour gibt Lena Lorenzen den Trommlern den Takt und die Marschrichtung an. Die Jung-Blechtrommler der Villinger Glonki-Gilde gibt es seit 56 Jahren, hatten aber bis jetzt immer einen Jungen an ihrer Spitze. Die Neunjährige freut sich auf ihre Position. "Ich mag es, ganz vorne zu laufen und den Stab zu strecken." Und ihre Arbeit macht sie super. Alle tanzen wortwörtlich nach ihrer Pfeife und folgen ihr auf Schritt und Tritt.

Ihr Vater Helge Lorenzen ist der Verantwortliche für die Jungtrommler. Durch ihn kam sie zu den Glonkis, zur Position des Tambours und löste auch Daniel Wulgram ab. "Ich wollte das gern machen. Mein Vater meinte, wenn Daniel aufhört, kann ich die Aufgabe übernehmen", sagt sie. "Eigentlich wäre ich erst nächstes Jahr dran gewesen, aber er ist schon dieses Jahr ausgestiegen." Auf die Frage, wie sie sich als erstes Mädchen als Tambour fühlt, ist Lena kurz sprachlos, die Freude über ihre Tätigkeit ist ihr aber anzusehen. Wenn sie mal nicht bei den Trommlern ist, geht sie in Villingen auf die Südstadtschule. Am liebsten tanzt Lena und spielt Klavier.

Bei den Jung-Blechtrommlern gibt es momentan 49 Kinder, obwohl es zuvor 53 waren. "Manche haben keine Lust mehr oder wechseln den Verein", erklärt Helge Lorenzen. Auf neue Blechtrommler freue er sich besonders. "Mein Wunsch wäre mindestens 60 Mitglieder", meint er und lacht. Das Instrument der Trommler, den Blecheimer, sowie die Schlägel kann man sich leihen. "Kaufen kann man sie aber nicht", sagt Helge Lorenzen.

Die Kinder bereiten sich normalerweise vier Wochen vor der Fasnet vor. Zu Beginn der Probe wird die Anwesenheit geprüft und die Route besprochen. Von klein nach groß stellen die Jungtrommler sich in eine Reihe auf und warten auf Lenas Signal. Fleißig üben sie dann gemeinsam den Marsch sowie den Trommelschlag. Ein wenig chaotisch ist es anfangs noch. Hier und da schieben Mütter die Kinder zurück in die Reihe und die Trommler versuchen, sich rhythmisch aneinander anzupassen. Schon bald hat die Gruppe den Dreh raus und kreist über den Übungsplatz. Auch bei schlechtem Wetter treffen sie sich. "Wenn wir nur vier Wochen Zeit haben, dürfen wir uns nicht auf das Wetter verlassen", erklärt Helge Lorenzen. Bei Schnee und Regen wird weiterhin draußen auf dem Platz geübt.

Für ihn und seine Stellvertreterin Carmen Tadday ist die Fasnet was ganz Besonderes. "Fasnet bedeutet ein Gefühl der Zusammengehörigkeit", sagt Lorenzen. Carmen Tadday stimmt ihm zu. "Es ist einfach Leben." Für Lena mache die Fasnet einfach Spaß.

Die Jung-Blechtrommler

Seit 56 Jahren gibt es die jungen Blechtrommler der Glonkis, dem drittgrößten Villinger Fasnetverein. Momentan sind es 49 Kinder – im Alter von vier bis zwölf. Die nächsten Auftritte der Gruppe sind am Umzug am Schmotzigen, am Sonntag, 26. Februar, bei der Fasnetsuche der Glonkigilde, am Montag, 27. Februar, beim Umzug der Glonkigilde sowie am 19. Februar beim Kinder Glonki-Ball. Die Trommeln werden zunächst gerichtet, dann angemalt und zum Schluß erhält jede einen speziellen Griff. Die Jung-Blechtrommler freuen sich über neuen Nachwuchs unter hellor@web.de