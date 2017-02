Villingen-Schwenningen Bei einem Kaffee miteinander reden

Einrichtung im Seniorenzentrum Welvert besteht seit einem Jahr: Freiwillige Helfer betreuen die Begegnungsstätte.

Die Tische sind gedeckt, der Kuchen ist aufgeschnitten und die Kaffeetassen stehen griffbereit – alles ist bereit für die Gäste des Café Dachgärten im Seniorenzentrum im Welvert. Die Vorbereitungen sind auch nötig, denn kurz vor 14.30 Uhr, also noch bevor das Café offiziell geöffnet hat, treffen die ersten Senioren ein, setzen sich an die geschmückten Tische und genießen in gemeinschaftlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen.

Seit ziemlich genau einem Jahr, seit Februar 2016, existiert das Angebot im dritten Geschoss des Seniorenzentrums. Seitdem hat es sich zum festen Bestandteil vieler Senioren, aber auch von Besuchern aus der näheren Umgebung, entwickelt. Das Ziel sei gewesen, das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner zu stärken und die Nachbarschaft in das Leben der Senioren mit einzubeziehen, sagt Sozialarbeiterin Josie Laubis, die das Projekt zusammen mit Hauswirtschaftsleiterin Michaela Kalmar betreut. "Die Bewohner freuen sich immer über neue Gesichter", sagt sie.

Kontakte knüpfen

Der größte Erfolg des Café Dachgärten ist, dass sich die Bewohner des Seniorenzentrums treffen, Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen. So erzählt Josie Laubis von zwei Bewohnerinnen, die beide eine Zeit lang in Frankreich gewohnt haben und auch Französisch sprechen, aber auf unterschiedlichen Stockwerken wohnen. Im Café haben sie Gelegenheit, sich auszutauschen. Ein weiterer Fall ist ein Geschwisterpaar, von dem einer im betreuten Wohnen, der andere im Pflegeheim untergebracht ist. Auch für sie biete das Café einen Ort, sich zu sehen.

Am Erfolg des Cafés sind unmittelbar die derzeit acht freiwilligen Helfer, sieben Damen und ein Herr, beteiligt, von denen sechs aus dem betreuten Wohnen und zwei aus der Nachbarschaft stammen. Jeweils zu zweit sorgen sie dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Dabei arbeiten sie mittlerweile überwiegend selbstständig, decken und schmücken die Tische, bereiten das Geschirr vor und bewirten die Besucher. "Eigentlich haben wir nichts mehr zu tun", sagt Michaela Kalmar.

Zu den Helfern zählen die drei Barbaras: Barbara Wackershauser und Barbara Lorenz, die beide von Anfang an mit dabei sind, und Barbara Polzenberg, die Anfang des Jahres dazugestoßen ist. "Ich wollte die Leute besser kennen lernen und Kontakte knüpfen", sagt Barbara Polzenberg über ihre Entscheidung, beim Café mitzumachen."Wir sind ja noch gut beieinander", ergänzt Barbara Lorenz scherzend. Und es sei schließlich eine tolle Sache, den Menschen so etwas anzubieten.

"Es wäre schön, wenn wir jeden Sonntag offen haben könnten"

Seit 2017 hat das Café, das davor nur Mittwochs offen war, auch an einem Sonntag im Monat geöffnet. "Der Sonntag ist gut angenommen worden", meint Ursel Schubert, ebenfalls vom Helferteam. Darauf möchte man weiter aufbauen. "Es wäre schön, wenn wir jeden Sonntag offen haben könnten", sagt Josie Laubis. Dafür seien aber weitere Helfer notwendig. "Wir würden uns deshalb freuen, wenn sich noch jemand melden würde."

Aber auch ein Besuch bei Kaffee und Kuchen hilft den Bewohnern. In erster Linie seien die Preise so angelegt, dass damit die Kosten gedeckt werden können, erklärt Josie Laubis.

Ein eventueller Überschuss kommt den Bewohnern zu Gute. So sei beispielsweise ein Akustikbild im Café angeschafft worden, das Geräusche absorbiert und die Gespräche der Besucher so angenehmer macht.

Das Café im Seniorenzentrum hat jeden Mittwoch und jeden ersten Sonntag im Monat von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Einrichtung. Wer sich als freiwilliger Helfer engagieren möchte, kann sich telefonisch unter 07721/404 300 oder per Email unter sz-villingen@zieglersche.de melden.