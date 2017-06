Villingen-Schwenningen Bei Villinger Fastnachtsverein ist Geduld gefragt: Kommt neues Domizil erst 2022?

In dem historischen Gebäude sind noch zwei städtische Dienststellen untergebracht. Doch die werden erst mit der Fertigstellung des Verwaltungszentrums auf dem früheren Kasernengelände Mangin umziehen. Das kann dauern.

Der ungemein agile zweitgrößte Fastnachtsverein Villingens steht vor einer enormen Herausforderung: Die Katzenmusik möchte in den nächsten Jahren das Haus in der Kanzleigasse 1 von der Stadt kaufen und herrichten. Doch wann könnte frühestens mit der Sanierung begonnen werden?

Die Antwort der Stadt auf eine Presseanfrage liest sich zunächst einmal ernüchternd: „In diesem Gebäude sind allerdings noch städtische Abteilungen untergebracht. Dieses Gebäude würde erst dann frei werden, wenn die Verwaltungszusammenführung auf dem Mangin-Gelände realisiert würde. So wird es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis auch der Gemeinderat über das Ansinnen entscheiden wird“, erklärte Sprecherin Madlen Falke. Auf die Nachfrage, wann das Gebäude bei optimistischen Annahmen frühestens frei wird, erklärte sie: „2022.“ Das hört sich zunächst einmal wie ein Schlag gegen die Ambitionen des Vereins an – vor allem, weil sich der Eine oder Andere mit dem Gedanken trug, in den nächsten Jahren mit der Sanierung einzelner Räume beginnen zu können. Doch jetzt ist zunächst einmal Geduld gefragt.

Sehr positiv wird bei der Katzenmusik registriert, dass Oberbürgermeister Rupert Kubon das Projekt „grundsätzlich begrüßt“. Das betonte auch CDU-Gemeinderat Friedrich Bettecken, der den Kontakt zwischen der OB und Verein hält. Der Stadt solle zunächst einmal Zeit gegeben werden, bis ihr tatsächlich das frühere Kasernengelände gehört. Derzeit laufen noch mit dem Bund die Verkaufsverhandlungen über das rund 7,6 Hektar große Gelände, das zu einem Teil das Bündnis faires Wohnen bebauen will, zum anderen Teil Platz für ein neues, kommunales Verwaltungszentrum bieten soll.

Grundsätzlich hatte dem der Gemeinderat bereits zugestimmt, auch die Aufstellung eines Bebauungspalns wurde bereits beschlossen.

Sobald die Stadt Eigentümerin des Areals sei und damit Klarheit über den Umzug der Dienststellen besteht, könnten mit dem Verein die weiteren Weichenstellungen besprochen werden, schlägt Bettecken vor. Dazu gehört sicherlich die Frage, ob die Katzenmusik auch früher mit den Arbeiten in der Innenstadt beginnen kann. Derzeit befinden sich im Gebäude der Kanzleigasse noch die Hausdruckerei und die Poststelle. So ist auch die Variante vorstellbar, dass die Katzenmusiker im oberen Stockwerk die Sanierung starten, selbst wenn die Dienststellen noch gar nicht ausgezogen sind. Selbst wenn die Erneuerung nicht so umfangreich wie bei der Narrozunft sein wird, die ihr neues Vereinsdomizil, die Zehntscheuer, in sechs Jahren sanierte, werden die Umbauten eine Herausforderung, die einen langen Atem benötigt. Generalfeldmarschall Dominik Schaaf bestätigt derzeit nur die "guten Verhandlungen mit der Stadt". Viel mehr möchte er zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Auch Bettecken lobt die positive Gesprächsatmosphäre: "Wir ziehen alle an einem Strang."

Klar ist aktuell noch nicht, was das Haus überhaupt kosten soll und ob es die Stadt nicht auch auf dem freien Markt anbietet, wie Falke ausführte. Und solange noch nichts unter Dach und Fach sei, will Schaaf seinen Katzenmusikern auch keinen Vorschlag machen, wie das Projekt finanziell zu stemmen sei.

Die Kanzleigasse

Hier befand sich ursprünglich einmal eine Jugendherberge. In dem Haus hatten dann die Grenadiere und der Schwarzwaldverein ihr Domizil. Nun liebäugelt die Katzenmusik mit einer Übernahme, denn die Halle im unteren Dammweg ist für regelmäßige Treffen zu weit außerhalb der Stadt. Außerdem seien Kleiderkammer und Archiv zu beengt.