VS-Villingen Bei DSDS in Warteschleife, Samstag bei SÜDKURIER-TV: Alexander Gambin

RTL zeigt Alexander Gambin am Wochenende nicht im Abendprogramm. Der SÜDKURIER-TV bietet am Samstag um 20.15 Uhr die Alternative mit dem Villinger Sänger. Im Interview spricht Gambin über seine Erfahrungen bei der RTL-Castingshow.

VS-Villingen – Die Freude war riesig, sowohl bei Alexander Gambin selbst, als auch bei vielen seiner Fans. Am vergangenen Samstag strahlte der Fernsehsender RTL eine Vorschau für die Sendung von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) aus. Darin war auch der Kandidat aus Villingen zu sehen. Nach rund zehn Sendungen seit Anfang des Jahres gab es endlich einen Hinweis auf den Verbleib von Gambin im Casting-Wettbewerb. Dann, vier Tage später, trudelte die RTL-Pressemitteilung mit der Kandidatenliste für Samstag ein. Gambin stand nicht darauf (wir berichteten).

Eine große Enttäuschung für den 35-Jährigen, der bereits einen Fernsehabend mit dutzenden von Freunden und Fans in einem Villinger Bistro organisiert hatte. Daraus wird nun nichts. "Das hat mir schon sehr zugesetzt", gibt Gambin im Gespräch mit dem SÜDKURIER zu. Bislang habe er alle Folgen angeschaut und jedes Mal gehofft und gebangt, ob er bei der jeweils nächsten Sendung dabei ist. Die Freude, sich selbst im Fernsehen zu sehen, sei nach der Vorschau natürlich riesig gewesen.



Nun musste er allen Gästen wieder absagen. Das ist jedoch kein Problem für den in der Südstadt aufgewachsenen Villinger. Seit dem Bekanntwerden seiner DSDS-Teilnahme quellen mit jeder Nachricht zum Thema seine Postfächer bei Facebook und WhatsApp über. Rund 50 Anfragen, Glückwünsche und lobende Worte stauten sich seit Mittwoch an. Die will er alle noch beantworten. "Ich habe wahnsinnig viel und meist positive Rückmeldungen erhalten", freut er sich.

SÜDKURIER-TV

Und damit seine vielen Unterstützer am Samstagabend nicht ohne eine Gesangskostprobe des Talentes den Abend verbringen müssen, hat der SÜDKURIER ihn vor die Videokamera gebeten. Im Interview erzählt der Musiker von seiner Teilnahme bei der Casting-Sendung, bevor er drei Lieder anstimmt. Die Videos veröffenlticht der SÜDKURIER für seine Leser am Samstag ab 20.15 Uhr zeitgleich zur DSDS-Ausstrahlung im Internet. So muss nach dem Hin und Her um den RTL-Sendetermin niemand auf die talentierte Stimme verzichten."Eine Chance gibt es ja noch", gibt der 35-Jährige zu Bedenken. Am Samstag in einer Woche flimmert die letzte der Sendung der DSDS-Castings über die Bildschirme. Wer genau dort zu sehen sein wird, gibt RTL vermutlich Mitte der kommenden Woche bekannt.Gambin arbeitet bei der Stadtverwaltung in Villingen als Schriftführer im Rathaus. Sein Gesangstalent wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. "Wir haben zuhause immer viel gesungen und musiziert", blickt er zurück. Sein Talent hat er jedoch erst beim Karaoke auf einer Silvesterparty entdeckt. Damals war er 22 Jahre alt. Danach folgte eine klassische Gesangsausbildung. Seit elf Jahren ist er Mitglied beim Villinger Chorus Mundi aktiv und tritt als Künstler bei verschiedenen Anlässen auf.

Weil der Fernsehsender RTL Alexander Gambin am kommenden Wochenende nicht im Fernsehen zeigt, bietet der SÜDKURIER am Samstagabend ein langes Videointerview sowie Gasangskostproben des Villinger Sängers zeitgleich zur DSDS-Ausstrahlung im Internet an. In einem Duett wird auch ein Überraschungsgast vor der Kamera zu sehen und hören sein.

.Unser alternatives TV-Programm am Samstag ab 20.15 Uhr kostenlos unter: www.sk.de/exklusiv