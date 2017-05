Villingen-Schwenningen Behindertenbeirat will Zeichen setzen beim Stadtlauf

Der Behindertenbeirat der Doppelstadt will unter dem Motto Alle laufen mit auf die Situation der behinderten Menschen aufmerksam machen.

Doppelt Gutes tun beim Stadtlauf: Das möchte der Behindertenbeirat der Doppelstadt. Die Mitglieder laufen am 16. Juli beim Villinger Stadtlauf mit und unterstützen so nicht nur ein soziales Projekt, sondern machen anlässlich des Aktionstages der Aktion Mensch am 5. Mai, auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

"Wir wollen uns nicht nur beschweren, sondern auch solidarisch das soziale Projekt unterstützen", sagt Beate Bea, Behindertenbeauftragte der Stadt. "Wir erhoffen uns eine große Zuschauermenge." Die Mitglieder wollen durch ihre Teilnahme auf sich aufmerksam machen und hoffen, zu Gesprächen und Gedanken über das Thema Inklusion anzuregen.

Denn trotz des Fortschrittes gäbe es noch viele Hürden im Bereich Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung zu überwinden. "Es geht mühsam voran", sagt Hannelore Radigk, Mitglied des Behindertenrates. "Die Stadt macht den Weg frei, aber gerade im privaten Bereich ist Raum für Verbesserung." So sind zum Beispiel Lokale oft nicht barrierefrei oder bieten keine Behindertentoiletten. "Wir hatten auch mal eine junge Dame mit viel künstlerischer und musikalischer Begabung, die gerne das Theater besuchen wollte", sagte Radigk. Das Theater habe aber keine Ermäßigung für Behinderte angeboten, was den Besuch nicht bezahlbar gemacht hatte.

Aber nicht nur die Räumlichkeiten und Preise sind das Problem. "Das zu ändern, ist die einfachste Art von Inklusion", sagte Radigk. "Inklusion soll auf allen Ebenen stattfinden." Das müsse auch die Bevölkerung verstehen. "Vielen sieht man die Behinderung und das Leid nicht an. Die Menschen müssen anfangen, groß umzudenken", fügte Bea hinzu.

Unter dem Motto "Alle laufen mit" ermutigt der Beirat Menschen mit Behinderung dazu, am Stadtlauf teilzunehmen. "Wir sind alle Teil der Stadt", sagt Lothar Schiffhauer, Mitglied des Behindertenbeirates. Bereits in vergangenen Jahren sollen Rollstuhlfahrer am Stadtlauf teilgenommen haben. Ob Personen mit elektrischem Rollstuhl mitfahren dürfen, sei noch nicht abgeklärt.

Der 12. Stadtlauf der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau in Villingen findet am 16. Juli statt. Je gelaufener Runde spendet die Volksbank einen Euro an die Caritas. Der Erlös kommt dem Inklusionsprojekt "Fohrenhof" zugute. In dem Projekt betreiben Menschen mit Behinderung zusammen mit Menschen ohne Behinderung unter anderem das Restaurant Fohrenhof in Unterkirnach als Integrationsbetrieb. Anmeldungen sind online möglich unter www.laufend-mithelfen.de/stadtlauf-villingen/idee.html.