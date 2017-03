Vililngen-Schwenningen Beate Bea fordert: Behinderte Menschen müssen Teil des Alltags sein

56-jährige Sportlerin Beate Bea wird neue Behindertenbeauftragte. Einstimmige Wahl der Stadträte im Ausschuss, Gemeinderat muss noch zustimmen

Menschen mit Behinderung, die in der Doppelstadt leben, haben ab sofort wieder eine engagierte Fürsprecherin, die sich für ihre Belange einsetzt. Der Verwaltungsausschuss hat am Mittwochabend einstimmig die 56-jährige Beate Bea als Behindertenbeauftragte gewählt. Der Gemeinderat muss nächste Woche die Wahl noch bestätigen, was aber als reine Formalie gilt.

Lange Jahre hat die SPD-Stadträtin Renate Gravenstein das Amt inne, nach ihrem Tod hat es Hannelore Radigk kommissarisch übernommen, ihr galt auch der Dank der Stadträte für ihre Tätigkeit. Es wurde aber schnell klar, dass sich dieses Amt nicht mehr ehrenamtlich ausüben lässt, es fand sich auch niemand mehr, der zu diesen Konditionen einsteigen wollte. So ist Beate Bea die erste Behindertenbeauftragte, die als geringfügig Beschäftigte bei der Stadt angestellt ist. 450 Euro erhält sie im Monat für ihre Arbeit. Sie hat sich gegen 13 weitere Bewerber durchgesetzt und freut sich auf die Tätigkeit. Ihr größtes Anliegen ist es, Menschen mit Behinderung hier in der Stadt "sichtbar" zu machen: "Sie müssen Teil unseres Alltags werden."

Beate Bea weiß wovon sie spricht: Sie hat eine Nierentransplantation hinter sich und davor viele Jahre zur Dialyse müssen. "Das hat den Körper ganz schön geschädigt", erzählt sie. Ihr hat der Sport geholfen: Sie ist Tischtennisspielerin auf höchstem Niveau. Beate Bea hat eine Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen bei der Europameisterschaft der Organtransplantierten und Dialysepatienten. Sie ist staatlich anerkannte Trainerin und möchte künftig auch mehr behinderte Kinder zum Sport animieren. Auch das Thema Organspenden steht auf ihrer Agenda: "Hier möchte ich direkt in Schulen mehr aufklären."

Ansonsten bekennt sie freimütig, dass sie ganz unvoreingenommen an die Arbeit geht: "Wichtig ist, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen." Sie könne unbequem sein, aber auch danke sagen, charakterisiert sie sich selbst. Bei ihrer ersten kommunalpolitischen Sitzung bekam Beate Bea viele Vorschuss-Lorbeeren. Renate Breuning machte klar, dass dieses Amt trotz Bezahlung quasi noch immer ein Ehrenamt sei. Sprecher aller Fraktionen sicherten Beate Bea ihre Unterstützung zu und Pfarrer Banse (SPD), der Beate Bea gut kennt, schätzt sie als "engagierte Frau".

Dieses Engagement stellte Bea gleich unter Beweis: Sie will darauf hinarbeiten, dass aus der geringfügigen Beschäftigung der Behindertenbeauftragten in einigen Jahren eine Vollzeitstelle wird. "Das wäre eine wichtige Dienstleistung für Behinderte", erklärt sie. Immerhin leben rund 10 000 Menschen mit Behinderung in der Doppelstadt.

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben in der Sitzung auch die Richtlinien für die Beauftragte und den Beirat angepasst, hier ist jetzt verankert, dass die Beauftragte bei der Stadt als geringfügig Beschäftigte angestellt ist.