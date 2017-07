Dauchingen Baustellen jetzt an jedem Ortsende von Dauchingen

Die Arbeiten für Fahrbahnteiler beginnen am Montag, die Kreisel-Arbeiten am anderen Ortseingang laufen derzeit noch auf Hochtouren.

Dauchingen – Wenn eine Baustelle auf die nächste folgt, könnte es eng werden. Denn nachdem an einem Ende Dauchingens die Arbeiten am Kreisel in Richtung Niedereschach noch auf Hochtouren laufen, wird ab kommendem Montag auch die Straße nach Villingen gesperrt. Dank einer Ampelschaltung ist die Verbindung bei den Kreiselarbeiten nach Niedereschach aber nicht gekappt.

Wenn die Firma Walter aus Trossingen am 17. Juli mit der Herstellung des Fahrbahnteilers am anderen Ende des Dorfes Richtung Villingen startet, ist eine Vollsperrung aufgrund der geringen Straßenbreite jedoch nicht zu vermeiden. Sofern alles planmäßig verläuft, kann die Baumaßnahme binnen sechs Wochen, also bis 1. September, abgeschlossen werden. Nach dem Bauvertrag muss die Verkehrsanlage allerdings erst bis spätestens zum Ende der Schulferien am 8. September fertig gestellt sein.

Ab 17. Juli entfällt die Bushaltestelle Eichendorffstraße ersatzlos. Der Busverkehr wird über die Reutestraße umgeleitet. Die Bushaltestelle Ritter wird in die Reutestraße verlegt. In der Reutestraße muss für die sechswöchige Bauzeit ein beidseitiges Parkverbot angeordnet werden, teilt die Verwaltung mit. Es sei mit Verspätungen bei den Anschlussstellen von maximal fünf Minuten zu rechnen, hätten die Busunternehmen mitgeteilt.

Die langfristige Verkehrsplanung hatte eigentlich vorgesehen, am Ortseingang Villinger Straße/Einmündung Eichendorffstraße ebenfalls einen Kreisverkehr anzulegen. Dies sollte im Zuge des Anschlusses der Schwarzwaldstraße geschehen. Die endet im Moment im Baugebiet Langenacker. Angedacht war, diese Straße in einem südlichen Bogen im Zuge eines weiteren Baugebietes bis hoch an die Villinger Straße zu verlängern. Dies ist aus verschiedenen rechtlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht umsetzbar, unter anderem weist der Flächennutzungsplan eine Frischluftschneise aus: Es ist t keine Bebauung möglich, und ohne Bebauung macht eine Straße keinen Sinn.

Da im Zuge des Ortsentwicklungsplanes und der Bürgerbeteiligung die Verkehrsberuhigung als vordringliches Ziel genannt wurde und Messungen ergaben, dass im Bereich der Ortseinfahrt Villinger Straße Geschwindigkeitsübertretungen sehr massiv auftreten, hat sich bei einer Bürgerbefragung eine Mehrheit der Bürger für den Bau eines verschwenkten Fahrbahnteilers ausgesprochen. Der ist so berechnet, dass die Autofahrer ihre Geschwindigkeit deutlich drosseln müssen. Die reinen Baukosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro.

Fahrbahnteiler

Der Fahrbahnteiler in der Villinger Straße wird vor allem der Verkehrsberuhigung dienen. Immer wieder sorgte die hohe Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge in den Ort fahren, für Diskussionen. Der Straßenverlauf verläuft ortseinwärts kerzengerade, viele fahren aus diesem Grund zu schnell. Es war der Wunsch von Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung, dieses Konzept zu realisieren, um dem Problem entgegenzuwirken. (pga)