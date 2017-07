Bad Dürrheim Baustellen-Chaos droht: Keine Busse oder verspätete Busse

Die Baustelle auf der B 27 wird den Busverkehr in der Kur- und Bäderstadt massiv beeinträchtigt. Südbaden-Bus warnt die Fahrgäste.

Bad Dürrheim – Die angekündigte Großbaustelle auf der Bundesstraße wird offensichtlich den öffentlichen Nahverkehr massiv beeinträchtigen. Die Südbaden-Bus GmbH warnt in einer Mitteilung vom Donnerstag ihre Fahrgäste vor Verspätungen. Weiter heißt es, dass zahlreiche Bushaltestelle nicht angefahren werden können in der Zeit von 26. Juli bis voraussichtlich 15. September. Nicht bedient werden können demnach diese Stopps: Haltestelle Wasserstein, Scheffelstraße I, Adlerplatz I und Schulstraße auf der Linie 7280 aus Villingen kommend. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, wird die Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim ab Samstag, 22. Juli, auf einer Länge von ca. drei Kilometer saniert. Mitte September soll die Sanierung abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in beiden Richtungen nur einspurig geführt. Ab Montag, 24. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli wird die Baustelle eingerichtet. Deshalb wird es in dieser Zeit zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Scheffelstraße (Bad Dürrheim) wird für den von der B 27 kommenden Verkehr voll gesperrt. Dies gilt auch für die Ausfahrt Scheffelstraße in Richtung Donaueschingen. Die von der Scheffelstraße kommenden Verkehrsteilnehmer können aber weiterhin in Richtung Villingen-Schwenningen fahren. Zudem bleibt der Anschluss Bad Dürrheim Süd/Solemar von Donaueschingen kommend während der Sanierung der B 27 geschlossen.