VS-Villingen Baustelle: Milanstraße wird am Freitag über Nacht gesperrt

Der Verkehrsknotenpunkt Milanstraße in Villingen wird am Freitagabend ab 20 Uhr über Nacht wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Asphaltdecke wird eingebaut.

Am Freitag, 19. Mai, wird ab etwa 20 Uhr in der Milanstraße die Asphaltdecke am Kreisverkehr und der Anbindung zur Bundesstraße 33 eingebaut. Hierzu wird der Verkehrsknotenpunkt bis zum nächsten Morgen komplett gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Ab Samstag, 20. Mai, sind die Geschäfte wieder wie gewohnt anfahrbar. Voraussichtlich ab Dienstag, 23. Mai, werden die Anbindungen an die B 33 und das Gewerbegebiet Vorderer Eckweg in beide Richtungen frei gegeben. Die Bauarbeiten entlang der Milanstraße beginnen voraussichtlich am Montag, 22. Mai. Für den Rückbau der Verkehrsinsel wird die Milanstraße kurzfristig halbseitig gesperrt. Für den Asphalteinbau wird zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Sperrung erforderlich.