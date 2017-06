Unterkirnach Baumaßnahmen für die Abwasserversorgung des Groppertals sollen noch in diesem Jahr beginnen

Baumaßnahmen für die Abwasserversorgung des Groppertals sollen noch in diesem Jahr beginnen

Der Ausbau für das Abwasser und die Breitbandverbindung wird vorangetrieben. Die Glasfasernetze haben eine große Bedeutung für die Unternehmen und Privatleute in der Region.

Der Ausbau der Abwasserregulierung und des Breitbandnetzes im Groppertal und Stockwald wird weiter vorangetrieben. Tobias Meyer, Ingenieur bei der BIT-Ingenieure AG und Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, informierten den Gemeinderat Unterkirnach bei der vergangenen Sitzung über den aktuellen Sachstand.

Tobias Meyer berichtete, dass die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 eingehalten werden könne. Das Ziel des Vorhabens ist, die 19 Anlieger des Groppertals an die Kläranlage St. Georgen-Peterzell anzubinden. Die Vermessungsarbeiten seien fast vollständig abgeschlossen, sagte Meyer. Die Gesamtkosten für das Abwasser belaufen sich auf rund 557 000 Euro, wovon 237 000 Euro die Abwassergemeinschaft und 220 000 Euro die Gemeinde stemmen werden. Geplant ist eine Beteiligung der Anlieger von jeweils 14 800 Euro. Die Vergabe des Auftrags an ein Spezialtiefbauunternehmen ist zum 20. Juli bei der nächsten Gemeinderatssitzung geplant. Baubeginn soll im September sein. Meyer rechnet mit einer Dauer von drei Monaten.

Jochen Cabanis machte dem Gemeinderat noch einmal klar, welche Vorteile der Verbau von Glasfaserleitungen hat. Der Bedarf an Internetverbindungen werde sich schnell erhöhen. "Glasfaser ist die Zukunft und wertet den Ort auf", sagte Cabanis. Die noch vielerorts verbauten Kupferleitungen können mit der Glasfasertechnologie nicht Schritt halten. "Je weiter ein Haus vom Verteilerkasten entfernt liegt, umso schlechter ist die Verbindung", sagte Cabanis. Mit Glasfaser passiere das nicht mehr. Mit einem Monatspreis von 50 Euro für Telefon, Internet und Fernsehen, sei man absolut konkurrenzfähig, sagte Cabanis.

Sowohl für die Gewerbekunden, als auch für die Privatkunden sei der Ausbau wichtig. "Niemand kennt die Dienste von morgen bereits heute im Detail, sie werden aber kommen und sicher mehr Bandbreite benötigen", sagte Cabanis.

Auch auf dem Land sei es unerlässlich, die Technologie zu verbauen. "Bauernhöfe müssen mittlerweile ihre Förderanträge online stellen, doch meist haben sie wegen der schlechten Verbindung nicht die Möglichkeit dazu", sagte Cabanis. Großanbieter setzen noch nicht vollständig auf Glasfaser. "Die Unternehmen versuchen natürlich das investierte Geld schnell wieder zurückzubekommen." Bei der Glasfaser liege der Refinanzierungszeitraum bei rund 20 Jahren.

Die Kosten für den geplanten Ausbau des Breitbands im Groppertal liegen bei rund 121 000 Euro, im Stockwald und Wannendobel/Moosloch bei 102 000 Euro und die Zuführung bei 15 000 Euro. Die Nettoinvestitionen für Unterkirnach liegen bei 238 000 Euro. Die geplante Wassermaßnahme im Groppertal wird dabei mit genutzt und macht den Ausbau auch finanzierbar. Darin sind die Hausanschlüsse nicht einkalkuliert. Diese werden ab der Grundstücksgrenze vom privaten Eigentümer getragen. Sobald die Arbeiten zum Wasser fertiggestellt sind, können die Glasfaserleitungen verlegt werden.

Bürgermeister Andreas Braun nahm auch die Bürger in die Pflicht: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind die Anwohner am Zug." Die Anwohner müssen für Anschluss an die Netze ihre Unterschrift leisten. "Ich rechne mit einer Zustimmung von mindestens 90 Prozent", sagte Braun. Es werde zudem noch ein Informationsabend geben.

Zweckverband Breitband

Seit März 2014 besteht der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Alle 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises sind Mitglied. Der Verband plant, baut und sorgt für den Betrieb aller Netze im Kreis. Er entwickelt Ausbaustrategien und ist Ansprechpartner für Netzbetreiber. Sein Ziel ist es, die Glasfaser-Anbindung aller Haushalte herzustellen. Als Netzbetreiber konnte der Verband Ende Oktober 2015 die Firma Stiegeler IT aus Schönau gewinnen. (mwi)