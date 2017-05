Villingen-Schwenningen Baugebiet Gassenäcker in Pfaffenweiler kommt voran

Baugebiet Gassenäcker in Pfaffenweiler kommt voran

Die Gemeinde Pfaffenweiler ist mit dem Vorhaben der Bebauung des Gebiets Gassenäcker einen Schritt vorangekommen. Der Bebauungsplan für den Bauplatz in Pfaffenweiler steht kurz vor der Einreichung in den Technischen Ausschuss.

Sanija Erden vom Stadtplanungsamt hat den Ortschaftsrat über den aktuellen Stand aufgeklärt. Auf Hinweis des Landesdenkmalamtes wurden im April im Baugebiet Probegrabungen vorgenommen. Der Verdacht, dort auf frühkeltische Gräber zu stoßen, konnte dadurch ausgeräumt werden. Die Vermutung kam dadurch zustande, da sich am nahegelegenen Magdalenenberg ein Keltengrab befindet und in Richtung VS-Rietheim frühzeitliche Gräber gefunden wurden, sagt Ortsvorsteher Martin Straßacker. Am bisherigen Bebauungsplan mussten keine Veränderungen vorgenommen werden. Der Plan kann somit im Juni dem Technischen Ausschuss vorgelegt werden und ein Beschluss zur Offenlage erfolgen. Ein Satzungsbeschluss kann daher Ende des Jahres erwartet werden.

Gassenäcker umfasst insgesamt 29 Bauplätze. Es ist möglich, auch Doppelhäuser auf dem Platz zu bauen. Die Größe der Bauplätze reicht von 500 bis 750 Quadratmetern. Wie sich genau die Aufteilung der Ausgleichsflächen und die Bepflanzung durch Obstbäume darstellt, werde erst im Nachhinein festgelegt, so Erden. Der Ortschaftsrat bestätigte die Planungen einstimmig.

Die vollständige Erschließung des Gebiets kann im besten Fall 2019 beginnen. Im Jahr 2020 könnten bei idealem Verlauf, die ersten Bauherren beginnen.

Für Pfaffenweiler hat der positive Verlauf einen hohen Stellenwert, sagt Ortsvorsteher Straßacker. Das Projekt war lange Zeit umkämpft. "Es war teilweise wie verhext und es gab viele Hinderungsgründe." Potentielle Bauplätze in Pfaffenweiler sind seit jeher begrenzt: Im Westen liegt die Landstraße 181, im Norden sind die Sportplätze und im Süden und Osten fangen direkt die Naturschutzgebiete an, sagt Straßacker. Deshalb sei man umso glücklicher, dass der Planungsverlauf – "mit der tollen Mithilfe von Frau Erden" – eine positive Richtung einschlage.