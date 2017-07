VS-Schwenningen Baucontainer geht in Flammen auf - Nachtschicht für die Schwenninger Feuerwehr

Baucontainer geht in Flammen auf - Nachtschicht für die Schwenninger Feuerwehr

Ein Baucontainer ist in der Nacht auf Montag in Brand geraten. Die Feuerwehr Schwenningen hat das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. Mit Bildergalerie vom Einsatz!

Die Einsatzkräfte rückten am Montag gegen 01:45 Uhr zu dem Einsatz aus. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Brand im Deutenbergring.Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle eintraf, schlugen aus einem verschlossenen Baucontainer Flammen hervor.Sofort wurde der Container geöffnet und mit dem Löschangriff begonnen. Warum es an diesem versteckten Ort zu einem Brand kam, muss die Polizei Schwenningen ermitteln.Nachdem die Flammen gelöscht und der Container abgekühlt war, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Ob ein Schaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.