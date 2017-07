Villingen-Schwenningen Barock überzeugt klangvoll in der Benediktinerkirche

Barock überzeugt klangvoll in der Benediktinerkirche

Villinger Barockensemble spielt erneut für die Arbeit des Caritasverbands und lässt Telemann Ehre zuteil werden.

VS-Villingen – Seit 25 Jahren spielt das Villinger Barockensemble für die gemeindepsychiatrische Arbeit des Caritasverbandes. Das diesjährige Konzert hatte eine Besonderheit: Zum 250. Todesjahr von Georg Philipp Telemann standen hauptsächlich dessen Werke auf dem Programm. Rund 120 Zuhörer und Liebhaber der Barockmusik hatten sich zu diesem außergewöhnlichen Musikgenuss in der Benediktinerkirche eingefunden. Mittendrin die Musiker, fast schon hautnah vom Publikum umgeben. Schöner als mit schöner Musik kann ein Start in die neue Woche wohl kaum gelingen.

Elke Schwarz vom Caritasverband bedankte sich zunächst bei der Kirchengemeinde, die nun im vierten Jahr die wunderschöne Benediktinerkirche für das Konzert zur Verfügung stellt. Die Spende im Anschluss an das Konzert komme wieder der Tagesstätte „Die Brücke“ und dem Patenschaftsangebot „Hand in Hand“ zu Gute, erklärte sie weiter. In der Tagesstätte erleben die langjährig psychisch erkrankten Besucher statt Isolation und Rückzug Werte wie Gemeinschaft und Stärkung. Sie teilen dort Freuden und Lasten des Alltags miteinander, üben miteinander Fertigkeiten. Der Erlös aus dem Konzert dient konkret der Finanzierung des Sommerprogramms der Tagesstätte, denn Eintritte und Fahrten kosten Geld, das die meisten Betroffenen nicht haben.

Bei dem Projekt „Hand in Hand“ wird zur Stärkung ihrer Widerstandskraft Kindern psychisch erkrankter Eltern ein ehrenamtlicher Pate an die Seite gestellt, der mit den Kindern Freizeit gestaltet. Die Paten werden mit den Spenden entschädigt, denn sie haben Fahrtkosten und bezahlen Eintritte.

Im Konzert erklangen die fröhlichen, beschwingten Werke Telemanns, der von 1681 bis 1767 lebte und die Musik des Barock maßgeblich prägte. Ausgesucht hatten sich die in wechselnder Besetzung spielenden Musiker (Gundula Bolanz und Gaby Zucker – Alt-Blockflöten, Berthold Graf – Traversflöte, Johannes Michel und Joachim Westendorf – Barockvioline, Matthias Eschbach am Cembalo, ergänzt von Elisabeth Vöhringer am Violoncello) als erstes Stück die Chaconne aus der Suite f-moll. Mit der Gulliver-Suite für zwei Violinen verlieh Telemann den im Jahr 1726 erschienenen Erzählungen das musikalische Gesicht. Nach den vorausgegangenen humorvollen Erläuterungen konnten die Zuhörer sichtbar den Unterschied zwischen den gesitteten Houyhnhnms und den unartigen Yahoos hören. Zu der Telemann-Auswahl gesellte das Ensemble zwei Stücke von Johann Sebastian Bach, dessen Sohn Emanuel ein Patenkind von Telemann war.

Niveau und Spiel des bekannten Villinger Barockensembles zu kommentieren ist müßig. Der Name steht für sich und der Applaus des Publikums spiegelte dementsprechend dessen Begeisterung.

Barock

Als Barock wird die Zeit von etwa 1575 bis 1770 bezeichnet. Ihm ging die Renaissance, die Zeit des Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit im 15. und 16. Jahrhundert, voraus. Der Barock wird in drei Abschnitte unterteilt: dem Spätbarock (auch Rokoko) folgte der Klassizismus (bis 1840). Die Benediktinerkirche ist eine Barockkirche. Mit ihrem Bau wurde 1685 begonnen, eingeweiht wurde sie am 24. Oktober 1725.