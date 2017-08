Villingen-Schwenningen Banküberfall nach acht Jahren erneut in den Schlagzeilen: Polizei prüft neue Hinweise

Fernseh-Sendung rollt Raub in Villinger Commerzbank wieder auf: Polizei prüft zahlreiche Hinweise der Zuschauer

Der knapp acht Jahre alte Banküberfall auf die Villinger Commerzbank beschäftigt die Kriminalpolizei erneut. Nachdem der spektakuläre Raub in der RTL 2-Sendung "Ungeklärte Fälle" nachgestellt wurde, liefen viele Zuschauer-Reaktionen auf. Dabei seien "einige neu gewesen", berichtet Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, "denen wir jetzt nachgehen werden".

Der Banküberfall im Dezember 2009 machte einige Schlagzeilen, nicht nur weil der bislang unbekannte Täter 100 000 Euro allein in Villingen erbeutete, sondern weil der damals etwa 50- bis 55-Jährige auch äußerst kaltblütig auftrat. Er hielt sich über eine halbe Stunde in der Commerzbank auf, kommunizierte meist in vorgefertigten Briefen. In der jetzt ausgestrahlten Sendung werden auch markante Eigenheiten des Täters deutlich, die in der Form bisher noch nicht publik waren: So schrieb er "Special" (statt "Spezial") und "Plastic" (statt "Plastik") – möglicherweise ein Hinweis darauf, dass der Mann aus dem holländischen oder französischen Sprachraum stammt.

Der Film macht auch noch einmal die Dramatik des Geschehens deutlich. Auf einem Zettel schrieb er: "Ich verlasse das Haus mit Geld – oder die Bombe explodiert." Dass es sich um eine Attrappe handelte, wurde erst sehr viel später klar. Auf einem weiteren Papier stand in genau dieser Schreibweise die Bemerkung – "skrupellos – verantwortungslos – existenz vernichtend wir handeln wie Bänker."



Aus vielen dieser Details machte sich die Polizei ein Bild: Das sei kein normaler Banküberfall gewesen, berichtet der verantwortliche Kriminalhauptkommissar Bernd Lohmiller im Film. War ein Insider am Werk, gar ein früherer Commerzbank-Mitarbeiter, spekuliert der TV-Sprecher. Das wird die Polizei längst untersucht haben. Dem Täter kam dann noch zugute, dass die Überwachungskamera in der Commerzbank zwar hochauflösliche Bilder machte, die aber nicht auf dem Speichermedium abgebildet werden konnten – dort erschienen verpixelte Aufnahmen.

Einige der Hinweise beziehen sich auf Bekanntes, zum Beispiel, dass der Koffer, mit dem der Räuber die Filiale betrat, aus dem Bauhaus stammt. Andere Beobachtungen, die die Polizei aus nachvollziehbaren Gründen nicht nennen will, werden nun einer Prüfung unterzogen, zunächst von Lohmiller selbst, möglicherweise auch von Beamten anderer Dienststellen, wie Popp deutlich macht.

Dann wird sich zeigen, ob die Polizei nach acht Jahren doch noch den Verbrecher erwischt, den man eigentlich bereits kurz nach dem Überfall dingfest machen wollte. Doch der Täter, der noch ein weiteres Mal 2012 in Rastatt zuschlug, blieb bis jetzt verschwunden.