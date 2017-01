VS-Villingen Bald Schlittschuh-Laufen auf Eisweiher möglich

Stadt prüft die Eisdicke und bringt Absperrungen an. Wenn das frostige Wetter hält, ist eine Freigabe am Donnerstag möglich.

Die Temperaturen sind knackig kalt, es schneit leicht: Perfekte Wetterverhältnisse, um auf dem Villinger Eisweiher Schlittschuh-Laufen zu können. Und die Chancen, dass die Stadt den Weiher für das eisige Sportvergnügen freigibt, stehen gut: Am Montag haben Mitarbeiter der Technischen Dienste Probebohrungen durchgeführt: "Wir streben zwölf Zentimeter Eisdicke an", erklärt Bauamtsleiter Franz-Josef Holzmüller. Im Moment sieht es gut aus und auch die Wetterprognosen machen Hoffnung. "Allerdings sind einige Stellen bei den Abläufen nicht gefroren und die müssen abgesperrt werden", so Holzmüller. Auch fehle noch die Beschilderung. Die Stadt strebt an, den Eisweiher am Donnerstag für den Eislauf freizugeben. Bis dahin warnt Franz-Josef Holzmüller aber davor, das Eis zu betreten.

Wenn die Freigabe erteilt ist, will die Stadt bei möglichem Schneefall den Eisweiher auch räumen: "Aber das geht nur, wenn es nicht zu stark schneit." Das Stadtbauamt finanziert das Ganze aus dem Budget "Gewässerunterhaltung". Holzmüller weiß, dass der Eisweiher in Villingen zum Schlittschuh-Laufen geradezu Kultstatus genießt. Wenn die Fläche in den vergangenen Jahren freigegeben war, tummelten sich zahlreiche Schlittschuh-Läufer auf dem Weiher in der Waldstraße und zogen ihre Runden.