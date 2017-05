Villingen-Schwenningen Bahnstrecke zwischen Villingen und Schwenningen ist am Wochenende komplett gesperrt

Reisende müssen auf Busse umsteigen, die Arbeiten an den Gleisen dauern das ganze Wochenende.

Am Wochenende 27. und 28. Mai ist die Bahnstrecke zwischen Villingen und Schwenningen wegen Arbeiten an den Gleisen komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit abweichenden Abfahrtszeiten ist eingerichtet. Die Ringzüge und auch die RE-Züge der Deutschen Bundesbahn fallen zwischen Villingen und Schwenningen aus und werden durch Busse ersetzt. Einzelne Ersatzbusse verkehren abweichend von und bis nach Trossingen Bahnhof. Für Reisende in und aus Richtung Bräunlingen erfolgt der Umstieg zwischen den Ersatzbussen und Zügen jeweils in Marbach West. Die RE-Züge der Bahn halten dafür zusätzlich in Marbach West. Die Ersatzbusse für die Ringzüge ab Schwenningen Bahnhof in Richtung Villingen verkehren zur Minute ’10, der Schienenersatzverkehr von Villingen Bahnhof nach Schwenningen fährt zur Minute ’21 ab, jeweils im Zwei-Stunden-Takt.

Die Haltestellen Schwenningen Eisstadion und VS-Zollhaus können von den Ersatzbussen nicht bedient werden. Die Busse halten in Marbach an der Haltestelle „Kalkhütte“ und am Ringzug-Haltepunkt Marbach West. Auch der Bahnübergang im Zollhaus ist gesperrt, bis Montag, 29. Mai, gibt es keine direkte Durchfahrt am Bahnübergang für den Autoverkehr. Die Umleitungsmöglichkeiten sind beschildert. Fußgänger können den Überweg benutzen.

Weitere Informationen unter www.ringzug.de und www.hzl-online.de.