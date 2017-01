Der Schnee muss weg: Bei eisigen Temperaturen haben die Technischen Dienste am Dienstag die Innenstadt von den gefrorenen Schneemassen befreit.

Mit schwerem Gerät rückten die Mitarbeiter schon am frühen Morgen an. Damit steht dem großen Narrentreffen am Wochenende nichts mehr im Weg.