VS-Villingen Bahn frei auf dem Eisweiher

Schlittschuhlaufenist ab sofort wieder erlaubt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Eisweiher in der Villinger Waldstraße ist wieder für die Nutzung freigegeben. Das Stadtbauamt kann in Sachen Sicherheit wieder grünes Licht geben, teilt die Stadtverwaltung mit. Zuletzt wurde der kleine Stadt-See vom Schnee befreit, so dass Winterbegeisterte nun auch wieder auf Kufen über den Weiher flitzen können. Die Eisfläche ist frei und wieder dick genug, um sicher unterwegs zu sein. Dennoch gelte: Das Betreten des Eisweihers erfolgt immer auf eigene Gefahr.