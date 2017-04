VS-Schwenningen BMW fängt während der Fahrt zu brennen an

Am späten Mittwochabend rückten die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Arndstrasse aus, dort hatte ein Fahrzeug während der Fahrt Feuer gefangen.





Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle eintraf, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Sofort wurde mit dem Löschangriff begonnen. Dabei musste mit dem Spreitzer die Motorhaube des BMW geöffnet werden, um an alle Glutnester zu gelangen.Der Autofahrer war zuvor in seinem Fahrzeug unterwegs und merkte, als er in die Arndstrasse einbog, dass bei der Motorhaube Rauch aufstieg. Er hielt an und sah Flammen im Motorraum.Trotz der kurzen Anfahrt der Feuerwehr entstand am BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr Schwenningen war auch die Polizei sowie ein Rettungswagen vor Ort.