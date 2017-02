Villingen-Schwenningen Autofahrer sollen am Weilersbacher Ortseingang gebremst werden

Ortschaftsrat setzt auf erzieherische Wirkung der Geschwindigkeitsanlage.

In seiner ersten Sitzung im Jahr 2017 beschließt der Ortschaftsrat Weilersbach eine Liste möglicher Standorte für die im Oktober erworbene Geschwindigkeitsmessanlage. Das Gerät mit "erzieherischer Wirkung" soll vor allem das Einhalten des Tempos von 50 Stundenkilometern auf den Hauptdurchfahrten sicherstellen. Die Sorgenkinder für die Räte bilden somit die vier Eingangsstraßen nach Weilersbach.

Folglich soll die Geschwindigkeitsmessanlage primär bei der Weilenbühl-, Wilhelm-Becker-, Kapellenwaldstraße und bei Zur Zolltafel zum Einsatz kommen. Dabei soll die Anlage möglichst kurz nach den Ortseinfahrten platziert werden. Angedacht ist auch ein Einsatz der Anlage neben dem Gasthaus Löwen auch an der Unterdorf- und Längentalstraße.

"Beim Gasthaus Löwen wird ohnehin gelegentlich geblitzt. Hier müssen wir beim Standort insbesondere auf den Zebrastreifen achten", sagt Ortsvorsteherin Silke Lorke. Für eine optimale Einprägsamkeit bei den Autofahrern soll die Anlage jeweils ein bis zwei Wochen an einem Standort zum Einsatz kommen. Eine abschließende Genehmigung der Standorte unter Beachtung von für die Platzierung notwendiger Vorschriften fällt nun das Bürgeramt. Ein erstmaliger Einsatz der Anlage ist auf den März gesetzt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschlossen die Räte, den Fußweg von der Gnädlingstraße zum Hohen Rain besser auszuleuchten. Insbesondere in der Mitte des Gehwegs, bei der Abbiegung auf Höhe der Tennisplätze, sei die Passage nachts kaum ausgeleuchtet. Mit dem Setzen von Komplettmasten und Einsatz von LED-Leuchten schätzten die Stadtwerke die Kosten auf 3831 Euro. Einstimmig nahmen die Räte das Angebot der Stadtwerke an.

Unmut über die Zustände der Bauarbeiten in der Lochackerstraße haben die Räte von Bürgern vernommen. Das Höhenniveau der Randsteine weise quasi keinen Unterschied zur grenzenden Straße auf. Ob die Arbeiten von der Stadt bereits abgenommen seien, sei noch nicht bekannt. "Ich werde den Stand der Planungen nochmal in Erfahrung bringen", so Lorke.