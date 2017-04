Villingen-Schwenningen Autofahrer erfasst Radler: Beide über 80 Jahre alt

In der Innenstadt von Villingen kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwochnachmittag am Kaiserring auf Höhe Bickentor zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer, beide waren laut Auskunft der Polizei über 80 Jahre alt. Vom Kaiserring bog der Autofahrer rechts in die Bickenstraße ein und erfasste dabei einen Fahrradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer hatten zu diesem Zeitpunkt grün, der rechts abbiegende Autofahrer hatte jedoch Wartepflicht. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Der Unfallfahrer hatte zunächst unerlaubt den Unfallort verlassen, ein Beamter suchte und fand ihn dann auch. Der Autofahrer hatte zuvor mit dem Radfahrer abgesprochen, dass er kurz sein Auto um die Ecke parken würde, um dann zurückzukommen.