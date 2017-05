VS-Schwenningen Auto wird großflächig zerkratzt: Mehrere tausend Euro Schaden

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer in Schwenningen, als er am Samstagmorgen sein Auto aus dem Parkhaus Muslen holen wollte.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Alten Herdstraße stehenden Mercedes bearbeitet und erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Tat muss zwischen 20 Uhr und 8 Uhr passiert sein. In der Zeit stand der Wagen im Parkhaus Muslen. Der Täter beschädigte beide Fahrtzeugseiten und die Heckklappe. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 5000 Euro.