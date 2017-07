VS-Villingen Auto übersehen: 7000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der Schwenninger Straße ist am Donnerstag Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

An der Einmündung der Hochstraße auf die Schwenninger Straße wollte eine Fahrerin eines Ford Ka von der Hochstraße auf die Schwenninger Straße in Richtung Bahnhof abbiegen. Hierbei übersah die 31-Jährige laut Polizei einen Peugeot 406, dessen Fahrerin auf der Schwenninger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenprall blieben die beiden Fahrerinnen unverletzt. Die Fahrerin des Peugeots stand durch den Unfall leicht unter Schock und wurde noch am Unfallort durch eine Rettungswagenbesatzung betreut.