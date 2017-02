VS-Schwenningen / Bad Dürrheim Auto stößt mit Lastwagen zusammen - drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Villingen-Schwenningen sind drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch hatte eine 61-Jährige versucht, mit ihrem Auto auf die Bundesstraße 27 abzubiegen. Sie kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen am Dienstagnachmittag mit einem Lastwagen zusammen. Der 64 Jahre alte Beifahrer der Frau wurde im Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.Der Lastwagenfahrer und die 61-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die B27 für fünf Stunden sperren. Der Sachschaden betrug 65 000 Euro.