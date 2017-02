Schwenningen/Bad Dürrheim Auto stößt frontal mit Lastwagen zusammen: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf B 27

Bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach ersten Informationen geriet ein VW aus bislang ungeklärten Gründen auf Höhe der Tankstelle Haisch auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegen kommenden Sattelzug. Dabei wurden der VW wie auch das Führerhaus des Sattelzugs in den Graben geschleudert.Ersthelfer versorgten den Fahrer des Sattelzugs sowie die Fahrerin des VW bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Beifahrer im VW war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schwenningen mit schwerem Gerät befreit werden.Fahrerin sowie Beifahrer des VW wurden schwer Verletzt, sie wurden mit den Rettungshubschraubern aus Villingen-Schwenningen sowie aus Freiburg in umliegende Klinken gebracht. Der Fahrer des Sattelzug wurde ebenfalls schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert.Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben den Hubschraubern CH11 und CH54 waren mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie die Feuerwehr Schwenningen und Villingen und die Polizei vor Ort. Die B27 war für mehrere Stunden zwischen Bad Dürrheim Gewerbegebiet und Abfahrt Flugplatz voll gesperrt.