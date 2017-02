Villingen-Schwenningen Auto rutscht von der B33 in Baumgruppe  Feuerwehr sägt Weg für Retter frei

Auto rutscht von der B33 in Baumgruppe – Feuerwehr sägt Weg für Retter frei

Auf der Bundesstraße 33 kommt eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr muss dem Rettungsdienst den Weg frei machen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die 26-Jährige war am Montagabend in Richtung Mönchweiler unterwegs. Kurz dem Mönchsee kam die Frau nach Angaben der Polizei ohne Fremdbeteiligung auf das Fahrbahnbankett. Das Fahrzeug drehte sich und rutschte rückwärts eine Böschung hinunter, wo es von einer Baumgruppe gebremst wurde. Die Feuerwehr Villingen sägte eine Schneise für die Rettungskräfte frei und leuchtete die Unfallstelle aus.



Die Einsatzkräfte entfernten zudem die Mittelsäule des Kleinwagens, damit die Fahrerin schonend aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die Bundesstraße war halbseitig gesperrt, der Verkehr staute sich in beide Richtungen.