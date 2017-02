VS-Villingen Auto erfasst Fußgängerin: 42-Jährige lebensgefährlich verletzt

In der Goldenbühlstraße ist am Dienstagabend eine Frau schwer verletzt worden.

Am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, ist eine 42-jährige Frau in der Goldenbühlstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau, die von der Straße "In den Ziegelwiesen" kam und gerade die Goldenbühlstraße in Richtung Porschezentrum überqueren wollte, wurde in etwa der Fahrbahnmitte von einem Ford angefahren.

Der 56-Jährige fuhr verbotswidrig links an wartenden Fahrzeugen vorbei, um später nach links in die Vockenhauser Straße abzubiegen und erfasste hierbei die 42-Jährige. Diese erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden.