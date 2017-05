Villingen-Schwenningen Austausch bei köstlichem Essen: eritreische Flüchtlinge erzählen

Bei einem Begegnungsabend im Gemeindesaal der Markusgemeinde berichteten junge Eritreer ihre Erfahrungen.

„Let’s talk about Eritrea”, unter diesem Motto waren Interessierte zu einem Begegnungsabend in den Gemeindesaal der Markusgemeinde in Villingen eingeladen. Die Initiative zu diesem Abend ging von Karin Nagel von der evangelischen Erwachsenenbildung und Bezirksstelle Flucht und Migration und Ludwig Winter, Ehrenamtskoordinator des Deutschen Roten Kreuzes, aus. Im März hatte man zu einem ähnlichen Abend eingeladen, nur sprach man damals über Syrien.

Die Veranstaltung fand großen Zuspruch und deshalb war man gespannt auf diesen Abend. Ziel war es, dass die geflüchteten Eritreer über ihr Herkunftsland berichten und man Raum für persönliche Gespräche findet. Rasch füllte sich der Gemeindesaal mit annähernd 100 jungen Eritreern und Deutschen. An den Tischen wurden gemischte Gruppen gebildet, um das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen. „Das Ziel ist das Kennenlernen einer anderen Kultur und das gegenseitige Wahrnehmen“, so Ludwig Winter in seiner Begrüßung.

Winter bedankte sich auch bei Pfarrer Udo Stober, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und sich selber unter die Gäste setzte. Da die jungen Eritreer sehr offen sind, entwickelten sich an den Tischen schnell Gespräche. Förderlich waren dazu ausgelegte Landkarten von Eritrea und Bilder, die das Leben und die Kultur in diesem Staat visualisierten. Ohne Scheu begannen die meist jungen Männer von ihrer Heimat, ihrer Familie, der Kultur und Religion zu sprechen. Auch über die eritreischen Gerichte, die man zum Essen bekam, wie Embascha, Signi und Alitschauet, kamen die Besucher des Abends schnell ins Gespräch. Das Essen schmeckte vorzüglich, auch wenn das ein oder andere Gericht fremd und scharf war.

Paul Baumann, Lehrer, kam mit seiner Frau Heidemarie Möslang-Baumann, aus Schwenningen zu diesem Begegnungsabend und ließ sich von Melake aus Hüfingen und Amanial aus Donaueschingen erklären, welche Problematik in Eritrea vorherrscht, die dazu führt, dass so viele junge Männer fliehen.

Nach dem Essen war es Ludwig Winter vorbehalten, eine Talkrunde mit zwei Männern aus Eritrea zu führen. Diese erzählten, dass ein Großteil der Flüchtlinge, die derzeit in Europa ankommen, aus Eritrea stammt. Die Menschen fliehen vor Folter und Knechtschaft durch das autoritäre Regime in dem afrikanischen Land, das sich von der Außenwelt weitgehend abschottet. Die Flucht ist häufig von weiterer Gewalt gezeichnet. Viele der Flüchtlinge landen über den Sudan und Libyen und anschließender gefährlicher Überfahrt über das Mittelmeer in Italien. Die jungen Eritreer sind Christen und Muslime, aber dieser Unterschied spielt für sie keine Rolle. Ein wichtiger Grund für die auch wirtschaftlich desolate Lage des Landes und die Not der Bevölkerung ist der allgemeine Wehrdienst. In Eritrea ist er für Männer und Frauen lebenslang Pflicht. Auf den Grundwehrdienst folgt nahtlos ein sogenannter Nationaldienst, bei dem unter militärischem Kommando auch zivile Aufgaben erledigt werden. Schon die zwölfte Schulklasse findet in einem militärischen Ausbildungslager statt. Das Ende des Zwangsdienstes ist nicht klar definiert: Er kann vom 18. bis zum 50. Lebensjahr dauern, aber auch länger.

„Ich würde den National Service als strukturelle Gewalt gegen die Bevölkerung betrachten, weil dort die Bewohner systematisch militarisiert werden. Sie werden einem Regime unterworfen, wo sie praktisch nur als unbezahlte Arbeitskraft dienen und als Individuen nichts zählen“, sagte Mikele, der sich von Deutschland aus politisch engagiert. Binjam erzählte eindrucksvoll aus seinem Leben.

Über das, was in dem abgeschotteten Land am Horn von Afrika vor sich geht, ist nur wenig bekannt. Dazu bekam man an diesem Abend aus erster Hand Informationen, die bedrückend waren. Vor allem die Erzählungen, wie die Flucht für die meist Jugendlichen sich gestaltet, ließ den Zuhörer erschaudern. Zehntausende Eritreer überwinden jedes Jahr Stacheldraht, Minenfelder und bewaffnete Grenzposten, um ihr Land zu verlassen und Unterdrückung sowie dem Militärdienst zu entkommen.

Obwohl die Grenzbeamten angehalten sind, auf Flüchtlinge zu schießen, fliehen jeden Monat 5000 Eritreer ins Ausland. Die Flüchtlinge müssen auf ihrer Flucht die Wüste durchqueren und begeben sich meist in die Hand von Menschenschmugglern, um das Mittelmeer zu überqueren. Die Flucht aus Eritrea nach Italien dauert im Schnitt etwa 16 Monate. Neben der EU ist auch Israel ein Ziel der Flüchtlinge.

Über ihre Sorgen und Probleme zu reden, fällt ihnen in der fremden Sprache noch schwer. Manche haben auf dem Weg nach Europa Freunde oder Familienangehörige verloren. „Du musst schon sehr verzweifelt sein, wenn du dich auf diese Reise machst“, sagt einer der Eritreer. „Entweder stirbst du langsam in deinem Land oder auf der Reise oder du kommst durch.“

Land und Leute

In einem drei Jahrzehnte dauernden Unabhängigkeitskrieg hat sich Eritrea 1991 von Äthiopien losgelöst. Machthaber ist Isaias Afewerki. Da sich Eritrea abschottet und keine Beobachter ins Land lässt, dringt nur wenig nach außen. Die Menschenrechtslage in dem Land ist äußerst prekär. Isaias Afewerki baute in den vergangenen Jahren ein repressives System auf, in dem Menschen willkürlich festgenommen, inhaftiert, gefoltert und getötet werden oder verschwinden. Viele werden demnach jahrelang inhaftiert, ohne zu wissen, was ihnen vorgeworfen wird. Es würden Foltermethoden angewendet wie Elektroschocks, Beinahe-Ertrinken und sexuelle Misshandlung. Manche der Flüchtlinge, die in Villingen untergekommen sind, können schon ein bisschen Deutsch, weil sie hier eine handwerkliche Ausbildung machen oder eine Arbeit in der Pflege gefunden haben, manche sprechen besser Englisch. Manche haben auf dem Weg nach Europa Freunde oder Familienangehörige verloren. (via)