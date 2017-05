Villingen-Schwenningen Ausstellung zeigt die versteckten Industrie-Helden aus der Doppelstadt

Die Ausstellung "Hidden Champions, Industrie in Villingen-Schwenningen" würdigt die Weltmarktführer der VS-Industrie. Durch die Präsentation sollen die Unternehmen mehr in den Fokus rücken und das Stadtbewusstsein gestärkt werden

Was hat die weltbekannte Marke Nivea mit der Doppelstadt zu tun und warum funktioniert kein Daimler-Motor ohne Bauteile aus dem Schwarzwald? Antworten auf diese Fragen und weitere spannende Einblicke in die hiesige Industrie gibt die Ausstellung "Hidden Champions, Industrie in Villingen-Schwenningen", die heute, 19. Mai, 18 Uhr, im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen eröffnet wird. "Mit der Ausstellung möchten wir die versteckten Helden des Industriestandorts VS in den Mittelpunkt rücken", sagt Michael Hütt, der Abteilungsleiter der Städtischen Museen.

Der Hintergrund: Passend zum Motto des Stadtjubiläums – mit Blick auf die Identität der Doppelstadt – haben die Organisatoren die florierende Industrie in den Fokus gestellt. "Wir haben auch hier im Uhrenindustriemuseum sehr viel Historie ausgestellt. Es war uns daher wichtig, die Brücke zur Gegenwart und auch zur Zukunft zu schlagen", sagt Hütt. Hinter dem Begriff "Hidden Champion" (zu deutsch: versteckte Gewinner) steckt der Gegenwarts-Gedanke.

"Es gibt in der Doppelstadt sehr viele Unternehmen, die viele gar nicht kennen und die nur wenig auf der Bildfläche erscheinen", so Hütt. Ebenso soll ein Einblick gegeben werden, wie das Wirtschaften heutzutage funktioniert und welchen Stellenwert der Industriestandort Villingen-Schwenningen hat. "So klein die Firma auch sein mag, sie kann auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sein." Das sieht man an der Firma Aptar Villingen GmbH, die für weltbekannte Marken wie Nivea Dosenspender herstellt. "Ich finde zudem, dass es für die Stadt selber nicht gut ist, dass die Mehrheit nichts über die Unternehmen weiß", sagt Hütt. Mit der Ausstellung soll zur Aufklärung beigetragen werden. "Das sollte mehr ins Stadtbewusstsein rücken, wir können auf die Industrie sehr stolz sein", so Hütt weiter.

Die Umsetzung: Die Ausstellung beinhaltet Beiträge von über 120 Industriefirmen aus der Doppelstadt. Auf circa 150 Quadratmetern werden sowohl Firmengeschichte, Bedeutung und weitere Informationen zum einzelnen Unternehmen präsentiert. Eine Auswahl an Unternehmen haben die Organisatoren durch die Wirtschaftsförderung der Stadt zugespielt bekommen. "Wir haben zusammen die Liste ausgewertet und jedes Unternehmen kontaktiert, ob es bei der Ausstellung dabei sein will", sagt Hütt. Wer sich nicht gemeldet hat, sei daher auch nicht dabei. Informationen wie zum Beispiel Mitarbeiteranzahl und Firmenphilosophie seien dabei abgefragt worden, so Hütt weiter. Viele der Firmen haben zudem Maschinen und weitere Exponate zur Ausstellung bereitgestellt. Größere Firmen stehen dabei im Vordergrund. Die Hauptakteure sind in der Mitte des Raumes zu sehen, meist mit größeren Geräten, wie zum Beispiel einem Windrad der Firma Helios oder einem Busfahrsimulator der Continental Automotive GmbH Villingen-Schwenningen. Die kleineren Firmen, zum Beispiel der Schwarzwalduhren-Hersteller Engstler, stehen dazu im Kontrast. Jedes Unternehmen findet seinen Platz. Die Informationen sind mit Karteikarten entlang einer über 20 Meter langen Leiste ausgestellt. Zudem ist die Bedeutung der Ausbildungsbetriebe und Hochschulen der Region hervorgehoben, "die für den Industriestandort eine bedeutende Rolle spielen", so Hütt. Die Resonanz und Beteiligung der Firmen sei sehr gut gewesen. "Wir können uns sehr gut vorstellen, in Zukunft weitere Projekt zu diesem Thema zu machen", sagt Hütt. Begleitet und umgesetzt wurde die Ausstellung von einer Stuttgarter Agentur. Die Innenarchitektin Carolin Wershoven war verantwortlich für die Präsentation der Stationen. "Für uns ist es sehr wichtig, nahe an den Inhalten zu arbeiten. Das ist uns hier gelungen", sagt Wershoven.

Die Ausstellung beinhaltet Beiträge von über 120 Industriefirmen aus der Doppelstadt. Auf circa 150 Quadratmetern werden sowohl Firmengeschichte, Bedeutung und weitere Informationen zum einzelnen Unternehmen präsentiert. Eine Auswahl an Unternehmen haben die Organisatoren durch die Wirtschaftsförderung der Stadt zugespielt bekommen. "Wir haben zusammen die Liste ausgewertet und jedes Unternehmen kontaktiert, ob es bei der Ausstellung dabei sein will", sagt Hütt. Wer sich nicht gemeldet hat, sei daher auch nicht dabei. Informationen wie zum Beispiel Mitarbeiteranzahl und Firmenphilosophie seien dabei abgefragt worden, so Hütt weiter. Viele der Firmen haben zudem Maschinen und weitere Exponate zur Ausstellung bereitgestellt. Größere Firmen stehen dabei im Vordergrund. Die Hauptakteure sind in der Mitte des Raumes zu sehen, meist mit größeren Geräten, wie zum Beispiel einem Windrad der Firma Helios oder einem Busfahrsimulator der Continental Automotive GmbH Villingen-Schwenningen. Die kleineren Firmen, zum Beispiel der Schwarzwalduhren-Hersteller Engstler, stehen dazu im Kontrast. Jedes Unternehmen findet seinen Platz. Die Informationen sind mit Karteikarten entlang einer über 20 Meter langen Leiste ausgestellt. Zudem ist die Bedeutung der Ausbildungsbetriebe und Hochschulen der Region hervorgehoben, "die für den Industriestandort eine bedeutende Rolle spielen", so Hütt. Die Resonanz und Beteiligung der Firmen sei sehr gut gewesen. "Wir können uns sehr gut vorstellen, in Zukunft weitere Projekt zu diesem Thema zu machen", sagt Hütt. Begleitet und umgesetzt wurde die Ausstellung von einer Stuttgarter Agentur. Die Innenarchitektin Carolin Wershoven war verantwortlich für die Präsentation der Stationen. "Für uns ist es sehr wichtig, nahe an den Inhalten zu arbeiten. Das ist uns hier gelungen", sagt Wershoven. Termine: "Hidden Champions" wird vom 19. Mai bis zum 24. September zu sehen sein. Dienstags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, ist die Ausstellung zu besichtigen. An den folgenden Sonntagen: 28. Mai, 11. Juni, 25. Juni, 9. Juli, 6. August, 20. August, 3. September und 17. September werden um 11 Uhr zudem öffentliche Führungen angeboten.

Die Hauptdarsteller

Im Fokus stehen die Aptar Villingen GmbH, Continental Automotive GmbH, Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG, ISGUS GmbH, Kendrion Villingen GmbH, Fritz Kübler GmbH, Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Mentor GmbH und Herbert Waldmann GmbH & Co. KG.