Villingen-Schwenningen Außergewöhnliches Projekt in Villingen-Schwenningen: Stadt feiert an 1000 Meter langer Tafel

Eine bunte Mischung zwischen Straßentheater und Picknick, Open-Air und bayrischem Biergarten soll am 15. Juli Tausende Doppelstädter buchstäblich an einen Tisch bringen: Sie werden an einer rund ein Kilometer langen Tafel zwischen Villingen und Schwenningen essen, trinken, sich unterhalten lassen – und damit einer der Höhepunkte der 1200-Jahrfeier begehen.

Die lange Tafel: Zwischen dem Wildi-Kreisel und dem Kreisel am Klinikum werden am Samstag, 15. Juli, 400 Tische aufgestellt, aus Sicherheitsgründen nur unterbrochen durch kleine Durchgänge. Daneben muss die Stadt eine komplette Infrastruktur schaffen, Strom für Getränke und einen Eisstand bereitstellen und Toilettenhäuschen platzieren. "Es ist eine logistische Herausforderung", betont beim Pressegespräch Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Doch er nimmt sie gerne an, denn "wir bieten hier ein Novum VS", Menschen aus der ganzen Stadt sollen zusammenkommen. Die Idee dahinter: Die beiden großen Stadtbezirke werden mit einer Bankett-Meile verbunden, die Besucher sollen ihr Picknick selbst mitbringen. Grillen ist aber verboten. Zwischen 17 und 22 Uhr unterhalten rund 50 Gruppen mit über 830 Akteuren, die größtenteils ehrenamtlich antreten. Doch auch danach können die Besucher noch zusammensitzen. Die Kosten für die Großveranstaltung, die bei starkem Regen nicht stattfindet, belaufen sich auf rund 70 000 Euro.

Tische reservieren: Wer sich einen Platz sichern möchte, der muss reservieren. Das geht zum Beispiel telefonisch unter 07721/822312 beim Kulturamt. Am Besten sollten sich jeweils acht Leute für einen Tisch anmelden. Doch bereits jetzt seien – ohne große Werbung – bereits 240 Tische vergeben. Doch auch wer keine Reservierung hat, kann sich auf den Weg zur langen Tafel machen. Dobmeier geht davon aus, dass viele Familien mit Kindern den Nachmittag nutzen, so gegen 20 Uhr die Festmeile aber verlassen. Dann sei ein fliegender Wechsel möglich, neue Gäste könnten sich an die frei werdenden Tische setzen. Wer reservierte Tische bis 17.30 nicht besetzt, hat dort keinen Anspruch mehr auf einen Platz, die Reservierung werde aufgehoben, erklärt Dobmeier.

Der Weg zur langen Tafel: Die Kreisstraße wird von Samstag, 15. Juli, etwa 5 Uhr morgens bis Sonntag, 16. Juli, bis spätestens 12 Uhr voll gesperrt. Festbesucher können mit Shuttle-Bussen von den Bahnhöfen Villingen und Schwenningen von 16 bis 17 Uhr im 15-Minuten-Takt, anschließend alle 30 Minuten, und von 22 bis 23 Uhr wieder im 15-Minuten-Takt an die Kreisel gelangen. Letzter Bus: 23.30 Uhr. Das Kulturamt empfiehlt, zu Fuß zu gehen oder zu radeln. Aber der Radweg an der Straße wird als Rettungsgasse benötigt. Das Zweirad muss an den Kreiseln abgestellt werden, wer nach Villingen oder Schwenningen weiter möchte, kann über die Bertholdshöfe oder das Schilterhäusle radeln. Das Sicherheitspersonal, sorge dafür, dass der Weg frei bleibt, betont Dobmeier.