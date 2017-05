Villingen-Schwenningen Außergewöhnliches Projekt in Villingen-Schwenningen: Stadt feiert an 1000 Meter langen Tafel

Außergewöhnliches Projekt in Villingen-Schwenningen: Stadt feiert an 1000 Meter langen Tafel

Einer der Höhepunkte der 1200-Jahrfeier am 15. Juli: 240 von 400 Tischen schon jetzt reserviert. Kreisstraße wird an 1,5 Tagen voll gesperrt

Eine bunte Mischung zwischen Straßentheater und Picknick, Open-Air und bayrischem Biergarten soll am 15. Juli Tausende Doppelstädter buchstäblich an einen Tisch bringen: Sie werden an einer rund ein Kilometer langen Tafel zwischen Villingen und Schwenningen essen, trinken, sich unterhalten lassen – und damit einer der Höhepunkte der 1200-Jahrfeier begehen.