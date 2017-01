VS-Villingen Aus vollem Rohr das Jubiläumsjahr begrüßt

Seit 50 Jahren wird das Neujahr durch das Historische Grenadiercorps mit Kanonendonner eingeläutet, so auch dieses Jahr.

„Bestes Kanonenwetter heute!“ Hauptmann Wolfgang Kunle strahlte unter seinem Zweispitz was das Zeug hielt. Minus 12 Grad zeigte das Thermometer kurz vor der 8. Stunde des jungen Jahres 2017. „Klare Sicht, kein Schnee, kein Nebel – was will man mehr!“, so der Kommandant des Historisches Grenadiercorps 1810.

Und tatsächlich, der Bilderbuchmorgen zeichnete mit seinen Pastellfarben ein bezauberndes Licht über die Dächer der Zähringerstadt. Aus allen Richtungen strömten jede Mengen Menschen, um zum 51. Mal nun den jungen Neujahrsmorgen mit gewaltigem Donnerhall zu begrüßen. Dampfender Glühwein und das Wachfeuer fanden zahlreiche Freunde. Dumpfer Trommelwirbel zeigte an, dass das seit 1967 wiederbelebte Gelübde aus dem Jahr 1633 vor seiner abermaligen Erfüllung steht. Seinerzeit gelobten die Stadtoberen nach der überstandenen Winterbelagerung, alljährlich den Neujahrsmorgen mit einem zwölffachen Salut zu begrüßen. Dabei gilt jede Salve einem der zwölf Monate des Jahres und der dazu benannten Person oder Gruppe.

Am diesjährigen Neujahrsmorgen wurden drei Kanonen und ein Mörser in Stellung gebracht – alle exakt nach militärischer Vorgabe ausgerichtet. Dass hierbei die Mündungen immer in Richtung Osten ins Württember-gische zeigen, dürfte durchaus auch historische Gründe haben. Mit zackigen militärischen Kommandos wurde auch die Erhöhung – sprich die Neigung des Kanonenrohrs – lautstark bekanntgegeben. Alle vier Stück erhielten eine „große Ladung“.

„Erhöhung 300 Strich – 12 Salven im Abstand von einer Minute – Feuerbereitschaft melden!“ tönt es aus der Kehle des Sergeanten. Kaum waren die 16 Glockenschläge der Villinger Kirchtürme zur achten Stunde verklungen, hieß es dann: „Salve-Batterie-Feuer“ Mit einem gleißendem Blitz und reichlich Rauch spieen die Rohre einen ohrenbetäubenden Schlag in die Stille der Morgens, und wenige Sekunden später erreichte das gewaltige Echo die Ohren der Frühaufsteher auf dem Hubenloch – Mensch waren das Schläge. Behände wurden die Rohre freigestoßen, die nächste Kartusche eingelegt und das Schloss gespannt. Der nächste Monat wurde begrüßt.

Allein 2017 wollte der Ostermond (April) nicht von allen Lafetten begrüßt werden. Der vierte Stuck in Grundrichtung Süd-Ost (Kopsbühl) blieb still. Verdutzte Gesichter bei den Kanonieren verhieß nichts Gutes für dieses Geschütz. Die Schlagbolzennadel wollte nicht mehr auf das Zündhütchen schlagen. Aber was rechte Kanoniere sind – der Minutenabstand wurde von den übrigen tapfer eingehalten.

Das Salutschießen der gut 20 Mitglieder des Corps begleiteten rund 200 Bürger – unter ihnen auch zahlreiche Kinder. Der kleine Noah Walter aus Villingen zeigte sich an der Seite seiner Eltern recht interessiert an dem Spektakel, äußerte sich jedoch ob der frühen Stunde doch eher skeptisch: „Ich bin wegen dem Papa da!“ Dieser ergänzte jedoch „Traditionen, die gelebt werden, müssen fortgeführt werden“, so Sebastian Walter. Zu den meist jungen Grenadieren hat sich auch ein Mitstreiter aus Malaysia gesellt. Keviindran Ramachandran heißt er. Kollegen seiner in Villingen ansässigen Weltfirma haben ihm vom Corps berichtet und seine Begeisterung von dieser historischen Truppe unterstreicht er mit seinem Einsatz am Neujahrsmorgen.