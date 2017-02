Aus der Sackgasse

Der Gemeinderatsbeschluss vom Mittwoch zur Zukunft des Schwenninger Bahnhofs war nach emotionaler Debatte ein guter Kompromiss für die Stadt und die beiden Investoren

Mit einem vernünftigen Kompromiss endet jetzt das jahrelange Tauziehen und das finale Geschacher um die Nutzung des Schwenninger Bahnhofs. Die Investoren Uhl und Sautter bekommen das, was sie brauchen, um am Bahnhof ihr erfolgreiches Gastronomie-Konzept fortzusetzen zu können – und kein Jota mehr. Die Stadt kauft den Vorplatz und garantiert damit die öffentliche Nutzung dieses Bereichs. Damit können beide Seiten leben. Gut so.

Der Rest war im Gemeinderat schier endloses politisches Schaulaufen vor Publikum auf meist niedrigem Niveau. SPD und Grüne krönten die Kontroverse mit der Forderung, nicht nur den Vorplatz zu kaufen, sondern auch das Bahnhofsgebäude, um daraus ein "Mobilitätszentrum" zu entwickeln. Dieser Antrag war inhaltlich, finanziell und machtpolitisch reine Utopie und diente lediglich dem Zweck, die eigene Klientel zu befriedigen und sich einen starken Abgang aus der Bahnhof-Sackgasse zu verschaffen. Denn ursprünglich wollte der OB und sein linker Anhang den Bahnhof als Jugendkulturzentrum nutzen – ein Gegenentwurf zum Standort Klosterhof. Als sie diese Kraftprobe verloren, kam ihnen das Nutzungskonzept für den Bahnhof abhanden. Im Nachhinein kann man sagen: Uhl hat mit dem Kauf des Bahnhofs gepokert und gewonnen. Für Schwenningen wohl keine schlechte Lösung: Lieber zwei lebendige Studentenkneipen als ein halblebiges Mobilitätszentrum.