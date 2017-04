Villingen-Schwenningen Aus Post-Zentrum Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen

Einbrecher verschafften sich Zutritt zur Großannahmestelle in Villingen-Schwenningen. Auch Pakete geöffnet.

Über das Osterwochenende drangen bislang unbekannte Täter in die Großannahmestelle der Deutschen Post im Spittelbronner Weg in VS-Schwenningen ein. Die Täter verschafften sich über die Hintertür Zutritt. Aus zwei aufgeflexten Wertboxen entnahmen sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe, heißt es in der Polizeimeldung. Des Weiteren öffneten sie wahllos etliche Pakete. Ob aus den Paketen etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/85000.