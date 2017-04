VS-Schwenningen Auffahrunfall: Motorradfahrer prallt auf stehenden Fiat

Ein Motorradfahrer ist am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Dürrheimerstraße in VS-Schwenningen von hinten auf einen Fiat geprallt. Die Fahrerin hatte vor einer Fußgängerampel gebremst, da diese rot anzeigte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte rückten am Montag gegen 14.45 Uhr zu dem Einsatz in der Dürrheimerstraße in VS-Schwenningen aus. Nach ersten Informationen war eine Fiatfahrerin auf der Dürrheimerstrasse unterwegs und musste an einer Fußgängerampel anhalten, da diese rot war.Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dabei kippte das Motorrad zur Seite. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste vom Notarzt ins Klinikum transportiert werden.Die Feuerwehr Schwenningen kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und räumte das Motorrad zur Seite. Die Polizei Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Durch den Unfall war die Fahrbahn gesperrt, der Verkehr wurde über den Busparkplatz umgeleitet.