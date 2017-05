Villingen-Schwenningen Auf eigenen Füßen  in eigenen Schuhen: Behinderter arbeitet in Werkstatt mit

Auf eigenen Füßen – in eigenen Schuhen: Behinderter arbeitet in Werkstatt mit

Holger Heering ergreift eine einmalige Chance: Trotz seiner Lernbehinderung und Spastiken ist er Teil des Teams einer Schuhmacher-Werkstatt. Die wird ganz unkompliziert zum Ort der Inklusion – auch wenn sie ihm keine orangenen Schuhbändel bieten kann. Aber auch dafür findet Heering eine Lösung.

Zusammengerechnet sind es inzwischen 3000 Stunden, die Holger Heering in der Schwenninger Fachwerkstatt für orthopädisches Schuhwerk arbeitet. Dies alleine wäre noch nichts Besonderes, wäre der inzwischen fast 60-Jährige nicht über weite Strecken seines Lebens völlig unterschätzt worden.

Heering hat von Geburt an eine Lernbehinderung. Damit bekam er schnell einen gesellschaftlichen Stempel aufgedrückt, der komplexere Arbeiten nicht zuließ. „Hätte ich nur früher so eine Chance gehabt, dann wäre ich nicht so verkalkt“, sagt er zwischen Ironie und Ernst. Mit Chance meint er die Möglichkeit, einmal in der Woche im Schwenninger Schuhhaus Happ einen Nachmittag lang mitzuarbeiten.

Heering interessiert sich schon lange außergewöhnlich stark für die Herstellung von Schuhen. Vermutlich liegt dies darin begründet, dass er durch eine Hüftluxation ein um zehn Zentimeter verkürztes Bein besitzt und deshalb orthopädische Spezialschuhe benötigt. Der Gang in ein ganz normales Schuhgeschäft und der Griff zur Massenware ist Heering verwehrt. Die Herstellung von Spezialschuhen ist aufwendig und damit teuer.

Bei einem Schuhkauf auf Rezept mit den notwendigen Fußvermessungen getraute sich Heering vor fünf Jahren Schuhmacher-Meister Peter Happ zu fragen, ob er einmal in der Werkstatt zusehen dürfe. Aus dem Zusehen ist aktives Mitarbeiten geworden. Heering vermag im seit 1927 inzwischen in dritter Generation existierenden Schuhhaus in der Hans-Sachs-Straße zwar nicht, Schuhe für Kunden zu fertigen. Aber er hilft mit, beispielsweise seine eigenen Schuhe entstehen zu lassen. „Bei vielen gefährlichen Arbeitsgängen müssen wir ihn unterstützen“, erzählt Peter Happ, „das liegt aber vor allem an seiner Spastik, nicht am Lernvermögen.“

Heerings Geschichte ist ein äußerst positives Beispiel für gelungene Inklusion. „Ich brauche Aufgaben, mit denen ich mein Hirn anstrengen kann“, so Heering, der sonst montags bis donnerstags nur in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung einfachste Tätigkeiten ausführt. Ohne solche Herausforderungen verharren Menschen mit Behinderung in dem Zustand, den ihre Behinderung scheinbar vorhersagt. Mit dem Label Lernbehinderung lernt man offenbar schon deshalb nichts, weil von der Umwelt nichts zum Lernen vorgegeben wird – eine selbsterfüllende Prophezeiung.

„Holger hat selbstverständlich hier schon viel gelernt und umgesetzt“, meint auch Martin Jartym, Orthopädieschuhmacher im Schuhhaus Happ. Hört man Holger Heering in seiner Begeisterung zu, wird deutlich, wie sehr dieser auch genießt, mit Meister Peter Happ und Martin Jartym wenigstens für ein paar Stunden wöchentlich ein Werkstattteam zu bilden, etwas aktiv zu bewirken und nicht nur passiv neue Schuhe in Empfang zu nehmen.

Unterstützung findet Heering seit längerem auch im Lokalen Teilhabekreis des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit neuneinhalb Jahren gehört er diesem an und schafft es mit ihm, wie der Name es bereits vermuten lässt, besser an der lokalen Gesellschaft teilzunehmen und nicht nur am Rand zu stehen. Vermutlich durch diesen Kreis schaffte es Heering auch, einst allen Mut aufzubringen, selbstständig im Schuhgeschäft nachzufragen.

„Unsere Gesellschaft muss noch mehr lernen, Menschen nicht nur defizitorientiert und fokussiert auf deren Behinderung wahrzunehmen“, findet Antonia Berberich, Organisatorin des Lokalen Teilhabekreises.

Einer der Ausflüge führte die Mitglieder kürzlich ins Schwenninger Schuhhaus. Schon einmal schaute die Gruppe vor Jahren zu Beginn Heerings Arbeit dort vorbei. Leichte Unsicherheit ist noch immer zu verspüren, wenn er die einzelnen Arbeitsschritte präsentiert. Doch auch viel Freude, wenn es klappt. Besonders stolz ist Heering auf ein neues Paar orthopädische Schuhe, welches er für sich mit Unterstützung erstellte. Noch immer sind orthopädische Schuhe nicht besonders schick. Heering wünschte sich orangene Sohlenanteile und passende Schuhbändel. Da es letztere im Laden nicht gab, zog er eigens nach der Fertigstellung durch die Stadt, um solche aufzutreiben. Er fand auch welche und zog sie ein. Und tatsächlich: sie sehen gut aus!

„Unsere Gesellschaft bräuchte viel mehr Menschen wie Peter Happ, welche unkompliziert Menschen mit Behinderungen helfen aus ihrer Isolation herauszukommen“, so Berberich. Dies brauche Mut in der Konfrontation mit Berührungsängsten und könne auch bürokratische Hürden, beispielsweise versicherungstechnische Probleme, aufwerfen. Wie groß der menschliche Erfolg jedoch dabei sein kann, zeigt das Beispiel Holger Heering.

Lokaler Gruppen

Der Lokale Teilhabekreis hat sich als Projektinitiative des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis die bessere Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft gesetzt. „‚Lokal’ bedeutet ‚am Wohnort’ und ‚Teilhabe’ steht für ‚teilnehmen, mitgestalten und mitentscheiden’", so Antonia Berberich. Ermöglicht wird dies durch das regelmäßige Treffen von Menschen mit und ohne Behinderung. Alle Teilnehmer sind ehrenamtlich tätig.

Eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit und ohne Behinderung, für Bürgerinnen und Bürger trifft sich im Haus des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Gerwigstraße 6. Die nächsten Termine sind am 6. Juni und 4. Juli jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Auskünfte bei Antonia Berberich, Telefon 07721/8407-20 sowie Mail: antonia.berberich@caritas-sbk.de.