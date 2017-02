VillingenSchwenningen Auf der Suche nach Romeo und Julia: Bürgertheater inszeniert Shakespeare-Stück

Im September wird im Rahmen der 1200-Jahrfeier von Villingen-Schwenningen das Stück Romeo und Julia als Bürgertheater aufgeführt. Am Wochenende fand das erste Casting statt.

Die Idee ist, dass bis zu hundert Bürger aus der Doppelstadt den Shakespeare-Klassiker auf die Freilichtbühne im Spitalgarten bringen.

Rund 65 Frauen, Männer und Jugendliche haben sich im Vorfeld für die beiden ersten Termine angemeldet. Einige haben bereits Erfahrung, andere trieb die Neugierde und das Interesse an dem Projekt ins Theater am Ring. Dort erläuterte der Schweizer Regisseur Daniel Wahl den Interessierten, wie er sich die mehrmonatige Zusammenarbeit vorstellt. "Habt ihr Lust, Lebenszeit mit uns zu verbringen?" fragte er motivierend in die Runde. Und erntete freudige Zustimmung. Für den Großteil der Akteure wird sich die Probenarbeit auf die Ferienzeiten beschränken. "Wer allerdings an einer größeren Rolle oder einer Sprechrolle interessiert ist, wird etwas mehr Zeit investieren müssen", machte der Regisseur deutlich. Er skizzierte zudem grob die Geschichte zweier verfeindeter Familien, die es schaffen, eine ganze Stadt in Aufruhr zu versetzen und bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuschaffen. Die Spaltung in zwei Lager sei geradezu prädestiniert, um in Villingen-Schwenningen aufgeführt zu werden, sagte Wahl scherzhaft.

Um den Teilnehmern die Scheu davor zu nehmen, auf einer Bühne zu stehen, um sich gegenseitig etwas besser kennen zu lernen und um ein erstes Gefühl einer Zusammenarbeit zu bekommen, führte Daniel Wahl die künftigen Akteure mit Lockerungsübungen an die Theaterumgebung heran und vermittelte ihnen ganz behutsam und unbewusst erste Lektionen des Theaterspiels. "Atmet den Saal ein" forderte er auf, die Umgebung auf sich wirken zu lassen.

Daniel Wahl wird nicht der einzige sein, der aus weitgehenden Theaterlaien selbstbewusste Darsteller machen wird, die Romeo und Julia in der speziellen VS-Fassung an vier Abenden im September aufführen werden. Der ebenfalls aus der Schweiz stammende Benjamin Brodbeck übernimmt die musikalische Leitung und wird mit den Akteuren in Musikprojekten daran arbeiten, sich als Gruppe wahrzunehmen, wie er sagte.

Regisseur

Am Sonntag, 12. Februar, findet von 11 bis 15 Uhr ein weiteres Casting statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab kurz anzumelden. Mail: susanne.wolf@villingen-schwenningen.de. Die Teilnehmer müssen weder vorsingen noch vortanzen. Es geht um das Kennenlernen. Premiere ist am 7. September. Weitere Aufführungen sind vom 8. bis 10. September. An diesen Terminen und in der Endprobenzeit ab 28. August müssen die Teilnehmer verfügbar sein.

Daniel Wahl (50) ist Schauspieler und Regisseur. Er stammt aus der Schweiz, lebt aber mit seiner Frau, der Kostümbildnerin Viva Schudt, und seinen zwei Kindern in Freiburg. Ihn interessiert die Zusammenarbeit mit Menschen, die nicht im Theater zu Hause sind.

"Ich bin es gewohnt, mit vielen Menschen zu arbeiten"

(spr)

Regisseur Daniel Wahl erzählt im Interview, wie er die Laiendarsteller zu Höchstleistungen motivieren will und weshalb die Inszenierung von Romeo und Julia in VS auch für ihn eine Premiere sein wird.

Herr Wahl, was erwarten Sie persönlich von diesem Projekt?

Daniel Wahl: Ich hoffe auf ein Projekt, wo Menschen sich austauschen und eine Gelegenheit haben, sich über das Theater kennenzulernen. Mit Freude und Spaß.

Sie haben es nahezu ausschließlich mit Laiendarstellern zu tun, die wenig bis keine Schauspiel- und Bühnenerfahrung haben. Wie wollen Sie das Beste aus den Akteuren herauskitzeln und sie zu Höchstleistungen motivieren?

Indem wir zusammen spielen, Übungen und Theaterspiele machen und uns mit der Thematik auseinandersetzen. Und dann schauen, welche Ressourcen bringt welcher Spieler mit, wo kann man ihn am Besten einsetzen und wo kommt er mit dem, was er mitbringt, am Besten zur Geltung.

Müssen die Interessenten, die sich für eine der Titelrollen interessieren, etwa Romeo und Julia, darüber hinaus noch etwas mitbringen?

In solchen Arbeiten versuche ich immer stark, auf meine Intuition zu achten. Zu schauen, welches Engagement ein Spieler oder eine Spielerin mitbringt. Und über Übungen und Spiele dahin zu kommen, wo ein Mensch sich noch einmal anders zeigen kann als im ersten Hallo.

Haben Sie vergleichbares Projekt mit einer ähnlichen Anzahl an Mitwirkenden schon einmal gemacht?

Ich habe in Wien ein ähnliches Projekt gemacht und ich habe in Hamburg ein Projekt mit 45 Jugendlichen gemacht. Ich bin es gewohnt, mit vielen Menschen zu arbeiten. Aber mit 100 Menschen zusammenzuarbeiten, falls wir in diese Größenordnung kommen, das wäre auch für mich eine Premiere.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Team vom städtischen Kulturamt, das Sie unterstützt?

Die Chemie stimmt, die Zusammenarbeit ist sehr angenehm. Das ist ja jetzt nicht etwas, wo man weiß, wie es geht. Sondern wir alle sind in einem Pilotprojekt und versuchen herauszufinden, wie man das hinkriegt, dass im September eine Premiere stattfinden kann.