Villingen-Schwenningen Auf der Hochzeitsmesse gibt es sogar maßgeschneiderte Krawatten

Zum 20. Mal findet die Hochzeitsmesse Trau in Villingen-Schwenningen statt. Die Messe schließt am Sonntagabend. 107 Aussteller tragen künftigen Brautpaaren ihre Dienste an.

In der Ehezeitmessung wird diese Zeitspanne die Porzellanhochzeit genannt. Bis die zukünftigen Hochzeitspaare, die sich auf der zweitägigen Messe rund ums Heiraten informierten, diesen Jahrestag feiern können, dauert es noch. Die 107 Aussteller, die sich in der Schwenninger Messehalle und auf dem Freigelände präsentierten, tragen auf jeden Fall ihren Teil dazu bei, dass der Tag der Eheschließung zum schönsten Tag im Leben von Braut und Bräutigam werden wird, an den sie sich im besten Falle auch nach 20 Jahren oder mehr gerne erinnern werden.

Der späte Termin der Hochzeitsmesse stieß bei Veranstalter Frank Schumacher zwar zunächst auf Skepsis, die sich als unbegründet herausstellte. "Wir haben rund 20 Prozent mehr Besucher", sagte er in einer ersten Bilanz am Samstag. Auf der Messe tummelte sich alles, was man direkt oder indirekt mit einer Hochzeit in Verbindung bringt. Tisch- und Eventdekoration, Kosmetik, Haarstyling, Hochzeitstorten, Band oder Alleinunterhalter und vieles mehr. Wer auf dem Weg zur Kirche oder später zur Festtafel auffallen will, kann mit einer über zehn Meter langen Limousine vorgefahren werden. Im Innern ist Platz genug, um auch den Junggesellen- oder Junggesellinenabschied mit den ganzen Freunden gebührend zu feiern.

Dicht umlagert waren natürlich die Anbieter von Brautkleidern. Dass längst nicht mehr nur die Bräute maßgeschneidert vor den Traualtar treten, zeigte Thomas Kuschel. Der Herrenschneider aus Konstanz stellte maßgeschneiderte Anzüge samt Hemden, Westen, Schuhen und sonstiges passendes Accessoires vor. Selbst die Krawatte darf inzwischen maßgeschneidert sein.

Der Hang zur Individualität zeigt sich auch bei der Auswahl des Zeichens, das Eheleute nach außen verbindet: die Ringe. Wer im schier unerschöpflichen Angebot von Trauringen nicht das Richtige findet, hat auch die Möglichkeit, die Trauringe selbst zu schmieden. Und nicht zuletzt erfinden sich auch die Hochzeitsfotografen mit kreativen Ideen immer wieder neu, um den schönsten Tag im Leben des Brautpaares in schönen Bildern festzuhalten.