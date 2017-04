Villingen-Schwenningen Auf dem Villinger Wochenmarkt ist Spargelschälen inklusive

Weißer Spargel ist in diesem Jahr schon zwei Wochen früher zu haben als üblich. Das Gemüse ist sehr beliebt, wenn nur das lästige Schälen nicht wäre. Für manche Genießer in Villingen übernimmt das jetzt eine spezielle Schälmaschine.

VS-Villingen (us) Spargel ist ein köstliches Gemüse. Wäre da nur nicht das lästige Schälen. Denn im Gegensatz zum häufig weniger geschätzten grünen Bruder des „weißen Goldes“, wie der Bleichspargel aufgrund seines relativ hohen Preises auch genannt wird, sollte man diesen sorgfältig schälen.

Grüner Spargel hat eine sehr viel weichere Haut und muss deshalb nicht entsprechend behandelt werden. Doch der Drang des bundesdeutschen Kunden geht erfahrungsgemäß zum weißen Spargel, ihm gilt meist die höhere Sympathie und für das lästige Schälen gibt es nun einen besonderen Service auf dem Villinger Wochenmarkt. „Andere leisten sich einen Kleinwagen, ich mir eine Spargelschälmaschine“, bringt es Joachim Arnegger vom Ravensburger Spargelhof mit einem Augenzwinkern auf den Punkt. Die 30 000 Euro teure Maschine ist ihr Geld wert, wie sich beim ersten Vorführen schon zeigt. Eine ganze Reihe rotierender Messer, die an Walzen angebracht sind, schälen die Spargelstangen innerhalb von nicht einmal einer Sekunde. Mit dem Kopf voran auf der einen Seite hineingeschoben zieht die Maschine die Stängel hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus, die Schalen fallen nach unten in eine Wanne.

Ab und zu muss Joachim Arnegger die Messer mit Wasser reinigen, damit diese von den zähen, fasrigen Spargelfäden nicht zusetzen. Der Service, der normalerweise 50 Cent kostet, ist für seine Kunden auf dem Markt kostenlos. Genauso wie der Spargelbruch, den sie mitnehmen können.

Die Maschine, erzählt Arnegger, teile er sich mit einem Kollegen, der seine Ware in Peterzell verkauft. „Wir haben noch eine bei uns auf dem Spargelhof in Weiherstobel“, verdeutlicht er. Der Hof befindet sich in der Nähe von Ravensburg, bis 2007 wirtschaftete man dort noch ganz konventionell, wie Arnegger betont. Dann setzte man auf den Spargel.

Dass man dieses Jahr so früh schon mit dem beliebten Gemüse aufwarten kann, ist bemerkenswert. „Wir sind mit allem zwei Wochen früher dran als sonst, allerdings hoffen wir, dass jetzt nicht noch Frost alles verdirbt“, so Arnegger. Gut für den Spargel war, dass der Winter kalt war, der brauche den Kältereiz, damit er richtig gedeihen kann.

Spargel

Man zählt über 220 Spargelarten in Europa, Afrika und Asien, bekannt ist vor allem der Gemüsespargel. In China wurde Spargel schon vor 5000 Jahren als Arznei genommen. In Deutschland ist der Spargelanbau seit dem 16. Jahrhundert belegt, lange galt er als Gemüse der Aristokratie, da er extrem teuer war. Der größte Spargelproduzent weltweit ist heute China mit sieben Millionen Tonnen, in Europa ist es Deutschland mit gut 100 000 Tonnen. (us)