Villingen-Schwenningen Auf dem Villinger Markt gefragt: Erdbeere und Spargel

Marktbummel rund ums Münster: Andreas Göschl vom Obst- und Gemüsehändler Putz hat Erdbeeren und Spargel im Angebot

VS-Villingen (us) Andreas Göschl vom Obst- und Gemüsehändler Putz weiß genau, welche Farben die nächsten acht Wochen ganz oben auf der Einkaufsliste seiner Kunden stehen. Weiß und rot, Spargel und Erdbeeren. Schon lange ist Putz auf dem Villinger Wochenmarkt vertreten und die Kundschaft ist treu, man kennt sich. Und Andreas Göschl kennt insbesondere die Gewohnheiten seiner Kunden.

Die Erdbeeren bezieht Göschl vom Kaiserstuhl. Von verschiedenen Bauern bezieht er die roten Früchte. „Das hat den Vorteil, dass wir immer mit Nachschub rechnen können, da es da vergleichsweise mild ist und die Bauern verschiedene Pflanz- und Erntezeiten haben“. Göschl telefoniert mit den Bauern und holt die Erdbeeren frisch ab.

Den Spargel bezieht Göschl bei einem Anbieter nahe Bruchsal direkt vom Feld. Interessanterweise, so erzählt der erfahrene Händler, würden die Kunden gerade zu den kalten Zeiten im Frühjahr vermehrt Erdbeeren kaufen. „Ich nehme an, die Leute möchten einfach mal was anderes als Orangen“, so seine Vermutung. Jetzt hofft Göschl allerdings auf wärmere Tage. „Die Erdbeeren und auch der Spargel bräuchten dringend Sonne, obwohl der März schon ein super Monat war“. Ob die Saison für Kirschen und Äpfel tatsächlich schon gelaufen ist, wie die letzten frostigen Tage es angedeutet haben, darüber will Göschl allerdings keine Spekulationen anstellen.

Dann packt er für eine Kundin eine Tüte Obst und Gemüse. In braune, dreieckige Papiertüten. Die habe er hier an seinem Stand neben Plastiktüten. Bei den kleineren Mengen wären die sehr sinnvoll. „Die sind einerseits billig für uns und andererseits lassen die sich umweltfreundlich entsorgen“, betont Göschl.

Die Erdbeeere

Zwar könnte man annehmen, die Erdbeere sei eine Beere. Tatsächlich ist sie eine sogenannte Sammelnussfrucht und gehört zu den Rosengewächsen. Schon Steinzeitmenschen ernährten sich von dieser Frucht. Die heutige Gartenerdbeere entstand im 18. Jahrhundert in Europa durch eine zufällige Kreuzung zweier amerikanischer Erdbeerarten. Der kommerzielle Anbau begann um 1840 bei Baden-Baden. Die Haupternte für Erdbeeren findet zwischen Mai und Juli statt. Von über 1000 bekannten Sorten kommen hierzulande etwa 30 in den Handel. Erdbeeren sind überraschend gesund, sie enthalten mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen und viel Calcium, Magnesium und Eisen. (us)