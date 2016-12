Villingen-Schwenningen Asylbewerber schnappt flüchtenden Ladendieb

Ein Mann aus dem Kosovo zeigt Zivilcourage: Driton Berisha überwältigt einen bewaffneten Ladendieb in Villingen, nachdem dieser zuvor in einem Laden ein Paar Handschuh gestohlen hatte.

Als Driton Berisha, 37 Jahre alt, Asylbewerber aus dem Kosovo, am Nachmittag des 7. Dezember mit dem Bus nach Hause fährt, merkt er ein Brennen in seinem Oberschenkel. Eine kleine Stichverletzung. Berisha hatte gerade einen Ladendieb in der Villinger Innenstadt gestellt.

Zu Hause angekommen, zieht Berisha sich um. „Seine Kleidung war voller Blut“, sagt seine Freundin Stefanie Tas. Dann kommt ein Anruf von einem Mitarbeiter des Sportgeschäfts, in dem sich der Diebstahl ereignete. Sie wollen sich erkenntlich zeigen. „Da sind wir noch einmal in die Stadt gefahren“, sagt Stephanie Tas. Berisha bekommt einen Einkaufsgutschein geschenkt.

Täter zieht plötzlich ein Messer

Das war ein paar Stunden zuvor passiert: Kurz nach 13 Uhr beobachten zwei Angestellte des Sportgeschäfts in der Rietstraße einen 40-jährigen Mann dabei, wie er ein Paar Handschuhe einsteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlässt. Die beiden stellen den Ladendieb noch vor dem Geschäft.

„Geben Sie den Handschuh her“, sagen sie immer wieder. Zur gleichen Zeit sind auch Berisha und seine Freundin in der Stadt unterwegs. Sie sehen den Mann mit der Plastiktüte, in der zur Tarnung ein Geschenkkarton liegt, eingepackt in Alufolie, damit die Sicherungs-Anlage beim Hinausgehen nicht piepst. Sie sehen, wie die beiden Angestellten auf ihn einreden.

Stefanie Tas will weitergehen, Driton Berisha sagt: „Warte noch.“ Er geht auf den Mann zu, spricht ruhig mit ihm, der geht immer weiter, bis zu einem Hauseingang 20 Meter weiter. Er behauptet, er wohne dort. Berisha und die Mitarbeiter folgen ihm, gehen durch die erste Tür, Berisha sieht die Handschuhe in dem Jackenärmel des Täters, da zieht der Täter plötzlich ein Messer.

Im Polizeibericht wird später von einem Einhandmesser die Rede sein, das mit einer Hand geöffnet und bedient werden kann. Die Klinge kann zwischen drei bis fünf Zentimeter lang sein. Der Täter versucht, so schildert es Berisha, immer wieder auf ihn einzustechen. Seitlich, in Höhe der Niere.

Freundin von Berisha: „Ich hatte mehr Angst um ihn, als er um sich“

Berisha sagt immer wieder: „Stop, Stop“, und: „Leg das Messer weg“. Der Täter hört nicht, will weiter auf Berisha einstechen, da schlägt Berisha ihm ins Gesicht, kann den Täter schließlich zu Boden bringen. „Als ich die Tür aufgemacht habe“, sagt Tas, „saß Driton auf dem Täter und rief Polizei, Polizei“. Der Täter muss nach dem Eingreifen Berishas ärztlich behandelt werden. Berisha selbst kommt mit einer kleinen Schürfwunde am Daumen davon und, wie er erst später bemerkt, einer kleinen Stichwunde am Oberschenkel.

„Der Held von Villingen“, habe ein Polizist Berisha genannt, kurz nachdem er den Täter überwältigt hatte. Er würde sich nie selbst so bezeichnen. Warum er geholfen hat? In wackeligem Deutsch sagt Berisha: „Die Deutschen haben uns damals auch im Kosovo geholfen, sie haben mir als Flüchtling geholfen, warum sollte ich nicht einmal den Deutschen helfen?“ Er sagt, er würde es jederzeit wieder machen. „Ich hatte mehr Angst um ihn, als er um sich“, sagt Stephanie Tas. Was sie geärgert hat: „Es standen so viele Leute drumherum und keiner hat was gemacht.“

Der Fall liegt inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Konstanz. Der 40-jährige Täter sei momentan nicht auf freiem Fuß, so Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Strafmaß bei räuberischem Diebstahl unter Verwendung eines gefährlichen Gegenstandes, sagt Mathy, liegt in solch einem Fall bei einer Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren.

„Da gehört eine gehörige Portion Mut dazu“

Für Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen ist klar: „Da gehört eine gehörige Portion Mut dazu.“ Dass Passanten eingreifen, erlebe er immer wieder, aber nicht, „wenn einer ein Messer zieht“. Dazu würde er, Zivicourage hin oder her, auch niemandem raten. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, will Frank Berisha für die Aktion „Tu was“ vorschlagen, mit der der Schwarzwald-Baar-Kreis Menschen ehrt, die nicht weggeschaut haben.

Noch mehr würde sich Berisha freuen, wenn sein Asylantrag positiv bewertet wird. „Ich wünsche mir, ohne Angst leben zu müssen, abgeschoben zu werden.“ Seit einem halben Jahr hat er eine Aufenthaltsgenehmigung, darf, wenn das Jobcenter zustimmt, eine Arbeit annehmen. Im Kosovo hat er im Gemüsegeschäft seines Cousins gearbeitet. Hier, sagt er, würde er alles machen.