vor 26 Minuten SK VS-Villingen Asylbewerber protestieren wegen fehlender Kochgelegenheit: 23-Jähriger in Gewahrsam

In der Nacht zum Donnerstag haben 10-15 Asylbewerber vor dem Eingang der Asylunterkunft in der Kirnacher Straße protestiert. Der Grund: am Donnerstag wurden mehrere Kochplatten wegen brandschutzrechtlicher Vorgaben entfernt.